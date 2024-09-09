Де ла Фуэнте о 4:1 со Швейцарией: «Оставшись вдесятером, Испания мастерски провела игру. Это команда, а не просто группа игроков, мы делаем что-то важное для страны»

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Швейцарии по футболу Хоселу Робен Ле Норман Педри Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте похвалил сборную Испании после матча со Швейцарией.

Чемпионы Европы одержали победу во 2-м туре группового этапа Лиги наций со счетом 4:1. Счет открыл Хоселу на 4-й минуте. На 20-й минуте при счете 2:0 красную карточку получил защитник испанцев Робен Ле Норман. После удаления де ла Фуэнте выпустил в защиту Вивиана, заменив Педри.

«Я очень рад за каждого, особенно за Хоселу, потому что он это заслужил. Он провел свою лучшую игру с тех пор, как находится с нами, сделал все, что мы от него просили, как когда мы играли в полном составе, так и когда остались вдесятером.

Мы провели очень хорошую игру. Педри играл великолепно, но мы поняли, что для того, чтобы получить те шансы, которые у нас могли быть, нужно было сделать эту замену. Мы чувствовали себя очень уверенно. Вдесятером мы провели идеальный матч, отлично защищались, вратарь провел прекрасную игру….

Мы делаем что-то важное для страны, люди идентифицируют себя с этой командой. Мы растем благодаря смирению и самоотдаче. Горжусь этими игроками, которые продолжают меня удивлять.

Если чем-то и стоит хвастаться, так это чувством гордости, которое я всегда испытывал к этой команде. Когда происходят такие события, чувствуешь еще большую гордость, но чтобы подчеркнуть ценность группы игроков, которая является именно командой, а не просто сборной.

Оставшись вдесятером, мы мастерски провели игру. Я очень горжусь этой командой, и каждый день мы продолжаем расти и становиться лучше», – сказал главный тренер сборной Испании.

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