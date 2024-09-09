Де ла Фуэнте о 4:1 со Швейцарией: «Оставшись вдесятером, Испания мастерски провела игру. Это команда, а не просто группа игроков, мы делаем что-то важное для страны»
Луис де ла Фуэнте похвалил сборную Испании после матча со Швейцарией.
Чемпионы Европы одержали победу во 2-м туре группового этапа Лиги наций со счетом 4:1. Счет открыл Хоселу на 4-й минуте. На 20-й минуте при счете 2:0 красную карточку получил защитник испанцев Робен Ле Норман. После удаления де ла Фуэнте выпустил в защиту Вивиана, заменив Педри.
«Я очень рад за каждого, особенно за Хоселу, потому что он это заслужил. Он провел свою лучшую игру с тех пор, как находится с нами, сделал все, что мы от него просили, как когда мы играли в полном составе, так и когда остались вдесятером.
Мы провели очень хорошую игру. Педри играл великолепно, но мы поняли, что для того, чтобы получить те шансы, которые у нас могли быть, нужно было сделать эту замену. Мы чувствовали себя очень уверенно. Вдесятером мы провели идеальный матч, отлично защищались, вратарь провел прекрасную игру….
Мы делаем что-то важное для страны, люди идентифицируют себя с этой командой. Мы растем благодаря смирению и самоотдаче. Горжусь этими игроками, которые продолжают меня удивлять.
Если чем-то и стоит хвастаться, так это чувством гордости, которое я всегда испытывал к этой команде. Когда происходят такие события, чувствуешь еще большую гордость, но чтобы подчеркнуть ценность группы игроков, которая является именно командой, а не просто сборной.
Оставшись вдесятером, мы мастерски провели игру. Я очень горжусь этой командой, и каждый день мы продолжаем расти и становиться лучше», – сказал главный тренер сборной Испании.