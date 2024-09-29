Ямаль сравнялся с Левандовским по числу результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 9. Больше нет ни у кого

Ламин Ямаль набрал 9-е очко в сезоне Ла Лиги по системе «гол+пас».

Вингер «Барселоны» забил гол «Осасуне» в матче 6-го тура чемпионата Испании (2:4).

Это четвертый мяч 17-летнего футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги, на его счету также 5 результативных передач. Ямаль и его партнер по «Барселоне» Роберт Левандовски делят первое место среди игроков с наибольшим количеством результативных действий в турнире – поляк отметился 7 голами и 2 ассистами.

Подробную статистику испанца можно найти здесь .