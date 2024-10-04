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Каманцев о наступе Тормены на пах Гонду: «Игроки будут удаляться с поля за подобные вещи»

Павел Каманцев высказался об эпизоде с наступом Виктора Тормены в область паха.

– ЭСК посчитал, что Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив Тормену в матче «Краснодар» – «Зенит», но Сухой будет работать ВАР в 11-м туре, а Артем Чистяков, ВАР того матча, будет работать главным арбитром. Почему они получили назначения?

– Да, действительно ЭСК большинством голосов посчитал, что Сухому необходимо было показать красную карточку. Но это очень сложный момент, некоторые эксперты посчитали, что у судьи были основания ограничиться желтой карточкой.

Аргументация судьи понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод. Видел что и в СМИ мнение экспертов и бывших футболистов разделилось: кто-то считает, что это красная, кто-то – что достаточно желтой карточки.

– Александр Медведев сказал, что действия Тормены были опасны для продолжения рода.

– Да, это была потенциально опасная игра, но игрок встал через 30 секунд и продолжил матч. Повторюсь, департамент считает, что красная карточка была бы лучшим решением в этой ситуации. На сегодняшнем брифинге для судей перед туром мы обсудим этот момент. Донесем наши требования до арбитров, чтобы добиться единообразия трактовок.

Повторюсь, эпизод пограничный, критерии за желтую карточку есть, но мы обозначим, что в подобных эпизодах, когда футболист не пытается избежать контакта и наступает в чувствительную часть тела соперника открытой стопой, то он должен быть удален с поля. Надеюсь, что и игроки увидят этот момент и будут знать, что в будущем за подобные вещи они будут удаляться с поля, – сказал председатель судейского комитета РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoРФС
logoсудьи
logoКраснодар
logoАлексей Сухой
logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
Павел Каманцев
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