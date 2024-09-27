Угальде версии 2.0: третий бомбардир РПЛ и прессинг-машина

Эффект Станковича.

Два биполярных факта про Манфреда Угальде в России:

1. Весной при Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче выбил 0,77 xG за двенадцать матчей (всего 0,08 xG в пересчете на 90 минут), нанес девять ударов из штрафной (семь из-за ее пределов), не получил ни одного явного момента и остался без голов в РПЛ.

2. При Деяне Станковиче третий бомбардир РПЛ с шестью голами (впереди – Максим Глушенков и Алексей Батраков с семью), лидер РПЛ по xG без пенальти (4,27 и 0,52 в пересчете на 90 минут), вместе с Роналдо первый по ударам из штрафной (26) и делит второе место по реализации явных моментов (четыре из пяти).

Оглушительный контраст: еще весной Угальде и «Спартак» уничтожали за нулевой КПД и впустую потраченные тринадцать миллионов евро, сейчас же – Манфред среди самых полезных игроков РПЛ.

Ключевое решение Станковича: теперь Угальде – настоящий центральный нападающий, действующий ближе к штрафной. При Абаскале позиция была та же, но роль другой. Из-за кризиса идей после расставания с Квинси Промесом от форварда требовалось слишком много: постоянно спускался в центр поля ради подыгрыша и сваливался в разные зоны далеко от ворот, из-за чего не успевал в штрафную.

Данные: телеграм «Соккер-радар»

Станкович изменил Угальде: теперь он регулярно бьет из штрафной и оформил три гола из вратарской (весной ни разу не пробил из нее).

Вот как можно систематизировать остроту Угальде:

1. Удары после прессинга. Давление «Спартака» – самое интенсивное в РПЛ, а Угальде – агрессивная машина, способная задавить любую пару центральных защитников с вратарем (да, Манфред может сразу прессинговать несколько соперников). Его поддерживают остальные, поэтому атаки быстро развиваются после отборов.

Так Угальде забил «Крыльям» в пустые (3:0) и атаковал «Динамо» (2:2, еще вынудил ошибиться Милана Майторовича на ауте, но подстраховал Андрей Лунев) с «Зенитом» (0:0) из хороших позиций.

2. Химия с партнерами на левом фланге. Станкович адаптировал требование Абаскаля: раньше Угальде глубоко спускался ради подыгрыша и развития атак, теперь помогает партнерам на входе в штрафную. Он использует разные инструменты: принимает мяч спиной к воротам, отыгрывается в стенку, разворачивается, бьет. Главное – все очень быстро.

Самый стильный гол – «Факелу» (3:0), когда Угальде поставил спину защитнику Сергею Божину, сохранил мяч в единоборстве с Мохамедом Браими, а затем в касание пробил через пятку Олега Рябчука. В похожем стиле «Спартак» заработал пенальти против «Динамо»: Угальде в касание разогнал подыгрышем еще на своей половине, а затем у штрафной тонко нашел Хесуса Медину.

3. Бьет из разных позиций благодаря юркости, технике и подвижности. Угальде – угроза на стандартах. Он регулярно выныривает при подачах и вторым темпом, находит коридоры для открываний, добегает до вратарской и подстраивается под сложные траектории мяча. Так работает и во время обычных атак.

В итоге Угальде забил уже несколько необычных голов: например, разобрался в касание из неудобного положения с «Крыльями» и положил «Динамо» шведой в ближний угол .

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Угальде раскрепощен: адаптировался к новому чемпионату, Станкович ему доверяет и практически не дергает (исключение – переход налево против «Ахмата», весной его чаще двигали на фланг), Александр Соболев и Виллиан Жозе самоустранились, поэтому Манфред в идеальном психологическом состоянии.

Угальде полезно действовал и весной, но от него ждали голы, а не только прессинг.

Теперь форвард не только эталонно прессингует, но и преследует Глушенкова и Батракова в гонке бомбардиров.

Угальде – очень неудобный нападающий. В постоянном движении, много открывается, техничный, может отдать или обыграть, добегает во вратарскую. Его тяжело удержать. Даже если незаметен, компенсирует отсутствие остроты черновой работой.

При этом ему необходимо прибавлять. Несмотря на работоспособность, Угальде периодически выпадает из тягучих матчей: пашет, но пропадает острота и ему тяжело одному в штрафной против мощных защитников (скорее всего, тег для помощи от Станковича). В этом сезоне Угальде так делает реже, но все равно проскакивает: бесполезные удары издалека, когда можно дальше развить атаку.

Прямо сейчас Угальде – один из самых универсальных и полезных форвардов лиги.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Сергей Бобылев