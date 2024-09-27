Медина может пропустить игру «Спартака» с «Локомотивом» из-за повреждения

Хесус Медина может пропустить дерби из-за проблем со здоровьем.

«Спартак » сыграет с «Локомотивом » в 10-м туре Мир РПЛ 28 сентября.

По сведениям Metaratings, решение о попадании полузащитника в заявку будет принято только в день встречи. Парагвайца беспокоит повреждение, полученное в игре с «Динамо» 22 сентября.

В этом сезоне Медина сделал 2 голевых паса в 8 матчах в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .