Медина может пропустить игру «Спартака» с «Локомотивом» из-за повреждения
Хесус Медина может пропустить дерби из-за проблем со здоровьем.
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в 10-м туре Мир РПЛ 28 сентября.
По сведениям Metaratings, решение о попадании полузащитника в заявку будет принято только в день встречи. Парагвайца беспокоит повреждение, полученное в игре с «Динамо» 22 сентября.
В этом сезоне Медина сделал 2 голевых паса в 8 матчах в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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