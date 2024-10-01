У Медины травма задней поверхности бедра. Хавбек «Спартака» не сыграет с «Динамо»
Хесус Медина не сыграет против «Динамо» в Фонбет Кубке России.
В последний раз хавбек «Спартака» выходил на поле 22 сентября. Игру с «Локомотивом» (1:3) он пропустил.
Metaratings сообщает, что парагваец не примет участия и в ближайшем матче. У него диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра. Медина не занимается в общей группе.
В этом сезоне на счету Хесуса 8 игр в Мир РПЛ и 2 матча в Кубке. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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