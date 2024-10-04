Тен Хаг о риске увольнения из «МЮ»: «Это даже не обсуждается. Мы работаем сообща: владельцы, игроки, персонал»

Эрик тен Хаг высказался о риске увольнения из «Манчестер Юнайтед».

«Я даже не думаю о таких вопросах, потому что это не обсуждается.

Мы здесь все работаем сообща. Владельцы, руководство, команда, персонал. Я назначил новых сотрудников», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».

Напомним, «МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение.

Перед матчем с «Астон Виллой», который состоится 6 октября, «МЮ» идет 13-м в АПЛ.