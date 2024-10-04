Хаос «МЮ»: спаслись на 91-й, хотя вели 2:0. Удержится ли Тен Хаг?

«Манчестер Юнайтед» сыграл 3:3 с «Порту» на выезде в Лиге Европы.

Команда Эрика Тен Хага вела 2:0 к середине первого тайма, но позволила сопернику перевернуть игру. Спасительный для «Юнайтед» гол пришел только на 91-й минуте – забил вышедший на замену Харри Магуайр.

Хаос в игре «МЮ» и ничья в таком сценарии точно не улучшили положение Тен Хага. Эта неделя крайне важна для голландского тренера: по сообщениям в медиа, после неудачного старта сезона («Юнайтед» идет 13-м в АПЛ) и воскресного разгрома от «Тоттенхэма» (0:3) клубные боссы ждали прогресса в игре и хороших результатов против «Порту» и «Астон Виллы» в воскресенье.

ESPN уже назвал имя наиболее вероятного сменщика Тен Хага – это Руд Ван Нистелрой, летом вошедший в тренерский штаб.

Первая проверка для Эрика получилась смазанной: «МЮ» упустил преимущество всего за 7 минут и был на грани поражения.

● Это 31-й (!!!) раз с начала прошлого сезона, когда «Ман Юнайтед» пропустил 2+ гола за матч .

● Особенно катастрофически привычка проявляется в Европе: «Юнайтед» дважды пропустил от «Баварии» за две минуты, затем пришли два мяча за 10 минут от «Галатасарая» на «Олд Траффорд», от «Копенгагена» два мяча прилетели за четыре минуты, потом были еще два гостевых гола от «Галатасарая» за девять минут. И теперь – новая засечка от «Порту».

● Когда «Порту» забил третий, пришло время для еще одного убийственного факта: после прихода Тен Хага в 2022 году «МЮ» пропускал 3+ гола 24 раза . Из клубов АПЛ никто не делал это так часто.

● Сделавший дубль Саму Омородион был заметным лицом летнего трансферного окна – за 20-летним форвардом охотился «Челси». Сделка сорвалась, и в итоге Омородион подписал «Порту» – клуб из Португалии заплатил 15 миллионов евро за 50% прав на игрока.

Саму мощно стартовал: у него 7 голов за 6 матчей. Забил он и в первом матче Лиги Европы против «Буде-Глимт».

● Бруну Фернандеш удалился во втором матче подряд. Красная против «Тоттенхэма» была для португальца первой за 242 игры в «МЮ» – после успешной апелляции ее отменили. В игре с «Порту» Бруну увидел вторую желтую за попытку отбора высоко поднятой ногой.

● В общей таблице Лиги Европы «Юнайтед» пока 21-й из 36 команд.

● Следующий матч Тен Хага – выезд к «Астон Вилле» в воскресенье.

Детали хаоса: провал Де Лигта и защиты в целом, «МЮ» поразительно легко пропускает

Наблюдения пишущего о «Манчестер Юнайтед» Антона Фадина:

«Очень хаотичный первый тайм. «МЮ» почти не боролся за мяч, прижимался к своим воротам. Благодаря этому «Порту» раз за разом забрасывал острые кроссы, зачастую без сопротивления – хватало времени прицелиться.

Проблема с концентрацией очевидна.

Первый пропущенный «МЮ». Маркус Рэшфорд возвращается трусцой – его визави, правый защитник «Порту» Жоау Мариу, включается в атаку и подает в штрафную. У него достаточно времени и пространства. Андре Онана спас, но на добивании Пепе – опекающий его Лисандро Мартинес за эпизодом не успел.

Второй. Зажались в штрафной, при этом дали сделать у ворот восемь касаний! Завершение – навес на Омородиона, который без проблем выигрывает дуэль у Маттейса де Лигта.

Третий гол «Порту». Де Лигт на пару с Нуссаиром Мазрауи сломали офсайдную линию «МЮ» – Пепе получил мяч в правильном положении, забежал в штрафную и отдал на блестящего Омородиона. Испанец умным движением снова не оставил шансов Де Лигту.

«Юнайтед» – одна из худших команд Европы в обороне. Ничего не меняется, стабильны в этом плане третий сезон. И оправдания придумать сложно».

«Судите нас в конце сезона». Так сказал Тен Хаг

«Не судите нас сейчас, судите в конце сезона. Мы в процессе, мы станем лучше. Мы достигли финалов в двух сезонах, мы продолжим и будем сражаться», – послематчевая цитата голландского тренера.

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21 млн евро – столько будет стоить «МЮ» увольнение Тен Хага

Фото: eastnews.ru /Luis Vieira