Тен Хаг едет к Эмери, севильское дерби и Ваноли против «Интера». Главное в топ-лигах

Афиша на выходные.

Топ-чемпионаты сыграют последние матчи перед очередной паузой на сборные. Что нельзя пропустить?

Программу составили Тимур Боков, Артем Денисов, Вадим Лукомский, Андрей Клещенок и Слава Палагин.

Суббота. 5 октября

«Сити» без Родри против десяток «Фулхэма»

«Ман Сити» учится жить с осознанием долгосрочной травмы Родри. Получается лучше, чем в матчах без испанца в прошлом сезоне, но все равно есть изъяны. Внезапной проверкой может стать визит «Фулхэма» на «Этихад».

В этом сезоне Марку Силва вышел на пик тренерской смелости и научился размещать трех десяток в составе. С разных номинальных позиций для комбинаций в опорную зону соперника приходят Алекс Ивоби, Эмил Смит Роу и Андреас Перейра.

Вопрос №1: решится ли Силва сыграть с открытым составом в таком матче?

Вопрос №2: если да, справится ли с перегрузами тактически осиротевший «Сити»?

Сенсационный «Торино» Ваноли против чемпиона

«Интер» забуксовал на старте, но постепенное оживание Лаутаро вернет остроту в штрафной. «Торино», полностью преображенный Ваноли, часто выживает благодаря киперу, но изобретательно прокалывает защиты – а миланская сейчас не особенно убедительна. Вероятно, голов будет достаточно с обеих сторон, а уж моментов наверняка.

«Реал» правда на дне? Проверит третья команда Ла Лиги

«Мы достигли дна», – так игроки «Реала» отреагировали на провал с «Лиллем».

«Мадрид» проиграл впервые за 36 матчей. Карло Анчелотти признает, что чемпионы в плохой форме. Тренера тревожит не сам факт поражения, а именно ощущения от игры «Реала». Без Тони Крооса там словно потеряли менталитет победителей.

Сам Тони, кстати, такой вывод совсем не поддерживает. Но отрицать его нехватку странно.

Впереди тяжелый матч с «Вильярреалом», третьей командой Ла Лиги. Это очень яркая команда. С ними обеспечены голы в обе стороны и раскрытый характер матча. «Реал» получит пространство, которое так любят Винисиус и Мбаппе. «Вильярреал» ставит на контратаки с реактивным Николя Пепе.

Мини-сюжет – противостояние Федерико Вальверде и Алекса Баэны. У них непростые отношения из-за оскорблений и драки на парковке, но сейчас оба в шикарной форме и лидеры своих клубов.

«Монако» сохранит мощный темп?

«Марсель» оступился в прошлом туре, так что пока от «ПСЖ» не отстает только «Монако» (по 16 очков). Это заслуженно: «Монако» в этом сезоне выкручивает атакующий потенциал до максимума, при этом защита пока надежна, что редкость для прошлого сезона.

Перед паузой на сборные будет выезд к «Ренну». Непростая игра, но если уж хотят бороться с «ПСЖ» не 4 тура, а 34, то надо брать три очка. Ничьей с загребским «Динамо» можно не пугаться – там играли в водное поло, а не в футбол.

Воскресенье. 6 октября

Ужасы «Жироны» продолжатся?

Плохой старт «Жироны» – в трех фактах:

● Не выигрывают шесть матчей подряд – две ничьи и четыре поражения: от «Барселоны», «ПСЖ», «Валенсии» и «Фейеноорда». Итог: 12-е место в Ла Лиге после восьми игр.

● «Жирона» отвратна в реализации. Девять мячей в Ла Лиге – это уровень «Алавеса» и «Райо Вальекано». По ожидаемым – 12 голов. Очень страдают из-за потери Артема Довбика.

● Тренер Мичел Санчес признает, что не справляется с жестким графиком: «Мы много работаем, но этот сезон – серьезное испытание. Мы не можем сразу же интегрировать новичков, это и моя вина».

«Атлетик», наоборот, хорошо начал сезон. Пока не впечатляет по игре, но добивается результата. Баски стали прагматичнее, но создают много моментов. Братья Уильямсы набирают.

«Вилла» поменялась ролями с «МЮ»?

У «Астон Виллы» сейчас высшая точка в эру АПЛ – команда нашла тренера, который творит чудеса, пробилась в Лигу чемпионов и только что обыграла «Баварию».

У «МЮ» обратная ситуация – перманентный кризис, а Эрик тен Хаг считается первым претендентом на увольнение. Тучи только сгущаются.

Неужели мы в точке, когда победа «Юнайтед» над «Виллой» будет сенсацией? Интрига: как команды будут чувствовать себя в новых ролях? Кстати, не исключено, что настолько явный ярлык фаворита только навредит команде Унаи Эмери и разозлит раненный «МЮ».

«Брайтон» vs «Тоттенхэм» – дерби офсайдных ловушек

В твиттере подсуетились и дали вот такую афишу к игре:

Высмеивают офсайдную ловушку, которую любят обе команды. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» загонял соперников в офсайд 3,3 раза за игру – второй показатель в лиге (не боялись даже в меньшинстве!). В этом сезоне в этом аспекте доминирует «Брайтон» – 4,8 офсайда за матч и первое место в АПЛ.

Офсайдная ловушка – часть бескомпромиссного стиля, на который идут Фабиан Хюрцелер и Эндж Постекоглу. Чтобы побыстрее отвоевать мяч обратно (обе команды в топ-3 по владению). Риски – вероятность получить выход 2-в-0 на свои ворота. Такие комичные провалы случались и с «Брайтоном»:

И с «Тоттенхэмом»:

В воскресенье ждем x2 подобных эпизодов.

Два лидера Бундеслиги встречаются в эти выходные!

Сейчас ближе всех к «Баварии» не «Байер» (10 очков), а «Айнтрахт» (12). У «Баварии» 13. Сыграют во Франкфурте. Год назад «Айнтрахт» победил «Баварию» дома 5:1.

Сейчас там зажигают Омар Мармуш и Юго Экитик. У Мармуша огненная статистика – 6+3 за 5 матчей, и это только в Бундеслиге. Оба крайне опасны на пространстве. Хорошая проверка защиты «Баварии».

Сама «Бавария» тоже максимально мотивирована после двух матчей без побед: 1:1 с «Байером» и 0:1 против «Астон Виллы» в ЛЧ.

Наслаждаемся главным дерби Испании

Это дерби – всегда чистые эмоции. Неважно, в какой форме «Севилья» и «Бетис».

● «Бетис» надолго потерял Иско и Вильяма Карвалью, зато взял Джованни Ло Чельсо. Он разрывает на старте сезона: пять голов в пяти матчах, причем могло быть даже шесть, если бы Абде Эззальзули не отобрал пенальти.

● «Севилья» затеяла перестройку, а пока страдает. Тренер Хавьер Пимьента известен по академии «Барсы», но только внедряет свои принципы. В итоге игроки не знают, что делать с мячом. Вся опасность исходит от Чидеры Эджуке. Экс-вингер ЦСКА – один из главных дриблеров Ла Лиги.

«ПСЖ» надо реабилитироваться после «Арсенала»

Выезд к «Ницце» – именно эта команда недавно победила «Сент-Этьен» 8:0. Правда, за восемь матчей в новом сезоне у «Ниццы» только две победы.

Франк Эс за время работы в «Лансе» выдал несколько крепких игр против «ПСЖ», так что можно надеяться, что совсем просто точно не будет.

«Милан» и «Фиорентина» в поисках новой идентичности

Обе команды летом сменили тренеров, которые определяли их облик. Обе столкнулись с трудностями перестройки, не всегда справедливо недобрали очков и держатся ниже, чем могли бы. Обе насыщают атаку яркими индивидуальностями, которые украшают матч безо всякой системы: «Милан» и «Фиорентина» в тройке лидеров по обводкам. Это игра-обещание: и столкновение разных идей, и бенефис трюкачей с обеих сторон.

Матч за престиж «Атлетико»

«Атлетико» влетел 0:4 «Бенфике», а «Сосьедад» дома слился «Андерлехту». Нас ждет матч за престиж.

Усталость – ключевой фактор. «Атлетико» наелся в мадридском дерби, а в Португалии сыграл почти основой. У Ле Нормана сотрясение мозга, на три недели вылетел Маркос Льоренте. «Сосьедад» вышел вторым составом, но выглядел так пассивно, что лидеры выскочили во второй тайме. Не помогли.

Кто кого перестрадает?

Заслуженное поражение «Реала», разнос «Атлетико» от «Бенфики» и гениальная замена Мотты: тактика ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Timothy Rogers, Fran Santiago, Shaun Botterill, Michael Steele