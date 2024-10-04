КДК оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»
КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей.
Клуб оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес «Зенита» на матче 10-го тура Мир РПЛ.
«Было массовое скандирование болельщиками «Краснодара» в адрес «Зенита». КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
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