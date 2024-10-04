КДК оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»

КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей.

Клуб оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес «Зенита» на матче 10-го тура Мир РПЛ .

«Было массовое скандирование болельщиками «Краснодара » в адрес «Зенита ». КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц .