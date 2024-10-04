КДК дисквалифицировал Кононова на 3 матча Кубка России (два – условно) за агрессивное поведение. Тренер «Торпедо» спровоцировал потасовку в игре с «КАМАЗом»

Олег Кононов из «Торпедо» дисквалифицирован на 3 матча за агрессивное поведение.

Инцидент произошел на 83-й минуте игры 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1 в пользу «Торпедо»).

Защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против Юрия Коледина, после чего тот упал на газон, корчась от боли.

Эпизод вызвал возмущение у Кононова . Тренер выбежал на поле и оттолкнул Аюкина, после чего на поле началась потасовка с участием игроков и представителей обеих команд.

«Кононов признал агрессивное поведение. Приняли решение дисквалифицировать его на три матча Кубка России. Один матч реальной санкции, два – условно. Испытательный срок – один год.

Он может подать апелляцию», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .