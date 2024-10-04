«Ювентус» может купить Кивера из «Арсенала». Туринцы также интересуются 18-летним Хато из «Аякса» и Лакруа из «Пэлас» на замену травмированному Бремеру
«Ювентус» может купить Якуба Кивера из «Арсенала» в январе.
В матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2) итальянский клуб потерял до конца сезона основного защитника Бремера из-за травмы крестообразных связок.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» попытается найти ему замену в январское трансферное окно.
Защитник «Арсенала» Кивер – один из вариантов. Отмечается, что клуб и ранее интересовался игроком, а сам польский футболист играл под руководством Тиаго Мотты в «Специи».
Также «бьянконери» следят за 18-летним Йоррелом Хато из «Аякса» и 24-летним Максансом Лакруа из «Кристал Пэлас».
По данным Tuttosport, еще одним вариантом является возвращение Тарика Мухаремовича из аренды в «Сассуоло».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
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