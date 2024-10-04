«Ювентус» может купить Кивера из «Арсенала». Туринцы также интересуются 18-летним Хато из «Аякса» и Лакруа из «Пэлас» на замену травмированному Бремеру

«Ювентус» может купить Якуба Кивера из «Арсенала» в январе.

В матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2) итальянский клуб потерял до конца сезона основного защитника Бремера из-за травмы крестообразных связок.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус » попытается найти ему замену в январское трансферное окно.

Защитник «Арсенала» Кивер – один из вариантов. Отмечается, что клуб и ранее интересовался игроком, а сам польский футболист играл под руководством Тиаго Мотты в «Специи».

Также «бьянконери» следят за 18-летним Йоррелом Хато из «Аякса» и 24-летним Максансом Лакруа из «Кристал Пэлас».

По данным Tuttosport, еще одним вариантом является возвращение Тарика Мухаремовича из аренды в «Сассуоло».