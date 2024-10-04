Руд Гуллит: «Зиркзе должен был перейти в «Милан», а не в «МЮ». Сейчас он в команде со множеством проблем, что не способствует росту»

Руд Гуллит заявил, что Джошуа Зиркзе не должен был уходить в «МЮ».

В межсезонье 23-летний игрок перешел из «Болоньи» в английский клуб. «Милан» также был заинтересован в покупке Зиркзе, но не смог договориться с его агентом о размере комиссионных.

В этом сезоне на счету форварда 6 матчей за «МЮ» в Премьер-лиге и один гол.

«Зиркзе должен был перейти в «Милан », а не в «Манчестер Юнайтед ».

Он знал Серию А, и пара дополнительных сезонов в таком топ-клубе, как «Милан», – идеальный вариант для его развития. Сейчас он в команде со множеством проблем, что не способствует его росту.

Надеюсь, что Зиркзе сможет изменить ситуацию, а то, что ему нужно время, чтобы освоиться в команде, вполне естественно.

Он, несомненно, хороший игрок, но в «Манчестер Юнайтед» сложно добиться успеха в этот момент времени», – заявил бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит в интервью La Gazzetta dello Sport.