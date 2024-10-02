Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ

«Байер» победил «Милан».

Самое яркое в первый день второго тура новой Лиги чемпионов.

Доннарумма подарил победу «Арсеналу». Шанс для Сафонова?

Это не преувеличение, все правда серьезно: Джанлуиджи Доннарумма вернулся в основу «ПСЖ» после трех пропущенных матчей и наворотил. Ошибся на выходе, когда «Арсенал» забивал первый мяч, смутился от движения перед собой при подаче штрафного от боковой и запустил мяч, которого никто не коснулся. Тут разбираем подробнее .

Выходит, итальянец сразу же дал повод усомниться в себе – и стратегически это на пользу Матвею Сафонову. Он в своих трех матчах не феерил, но и не привозил. А Доннарумма допустил результативные ошибки, ведь атака «ПСЖ» ничего не компенсировала. В итоге два вратарских ляпа – и 0:2.

● Кай Хавертц забил в третьем матче подряд . У немца победный гол сейчас и всего пять в сезоне. И кто скажет, что «Арсеналу» не хватает классического центрфорварда, когда есть такой результативный Хавертц?

● Букайо Сака забил впервые за полтора месяца – важный знак . От мотора атаки, конечно, ждали большего, безголевой промежуток получился слишком широким – от 17 августа, когда забил в АПЛ, до 1 октября. Хотя пользы от Сака всегда достаточно, даже на этом отрезке было четыре ассиста.

«Арсенал» с четырьмя очками попытается второй раз выиграть в ЛЧ у «Шахтера» дома, а ближайший шанс увидеть лигочемпионский выход Матвея Сафонова – в Париже против ПСВ.

«Байер» идеален, «Милан» – провал. Из-за Бонифасе

Матч мимо трендов дня на результативность – единственный, где закончили на одном забитом. В первом тайме гол Виктора Бонифасе отменили из-за офсайда, но в начале второго он все-таки забил победный.

● «Байер» стартовал с двух побед, у Хаби Алонсо в дебютной ЛЧ тоже пока идеально . 5:0 по сумме с учетом разгрома «Фейеноорда» в первом туре.

● «Милан», наоборот, застрял: два поражения и промежуточное 29-е место . После завтрашних матчей может спуститься еще ниже. В победном дерби с «Интером» команда, конечно, впечатлила, но вот все остальное пока безрадостно.

Теперь у «Байера» поездка к удивляющему «Бресту», а «Милан» попробует зацепить первые очки дома потив «Брюгге».

«Спарта» удивляет! Ее финн был никому не нужен, а теперь забил второй тур подряд

«Штутгарт» упустил шанс победить дома. В первом туре против «Реала» на «Бернабеу» впечатлили, а вот с намного более скромной «Спартой» получилось не так ярко. Да, полтайма вели благодаря быстрому голу, но пражане сравняли – и 1:1 остались до конца, несмотря на 2,36 xG.

● Каан Кайринен – одно из первых открытий этой ЛЧ . После первого тура, когда он забил «Зальцбургу», мы иронизировали , что никто из 10 тысяч игроков даже не взял его в фэнтези, но не предполагали, что Кайринен выстрелит еще. Теперь Кайринен положил еще и красоту дальним ударом, забил второй тур подряд.

● Четыре очка за два тура у «Спарты» – точно выше ожиданий . На примере пражской команды регулярно говорили, что в этой новой ЛЧ слишком много лишних, а вот что теперь.

Дальше – стресс-тест «Спарты» на выезде к «Манчестер Сити», а «Штутгарт» за первой победой поедет к почти не пропускающему пока «Ювентусу» – шансы так себе.

«Ред Булл» Пепа дико проваливается – уже 0:7. А «Брест» удивляет: побыли даже лидерами общей таблицы!

Пока главный провал и разочарование этой Лиги чемпионов – «Ред Булл». У главного тренера Пепа Лейндерса совсем не получается самостоятельный еврокубковый старт. После 0:3 от «Спарты» в первом туре теперь получили 0:4 дома. Причем всего лишь от «Бреста». Исходя из статуса соперников, уже опытный в ЛЧ «Зальцбург» мог бы рассчитывать и на шесть очков, но в итоге такое.

А «Брест» выиграл два матча из двух, начинали с 2:1 против «Штурма».

● Абдалла Сима из «Бреста» забил второй матч подряд, теперь у него дубль . В обоих матчах победные мячи. Вот самое главное, что о нем нужно знать. А, ну и запомнить: он Абдалла, а не Абдула, как звучало бы для нас привычнее.

● «Брест» единолично полидировал в Лиге чемпионов . Первым сыграл и выиграл два из двух, так что вот так покрасовался. А ведь в Лиге 1 команда на 13-м месте. Там две победы за шесть туров, в ЛЧ – две за два. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

«Брест» теперь поедет к «Байеру» – проверка еще мощнее, а «Зальцбургу» предстоит оправдываться в матче с загребским «Динамо» – ну хоть там-то этот Пеп сможет?

«Барса» разгромила молодых мальчиков – возрастными. Никаких вторых подряд поражений

Удивительно, но молодым мальчикам из Швейцарии забивали не совсем молодые барселонские – хотя своих юных сейчас в основе постоянно много . Но победу принесли 36-летний Роберт Левандовски, 33-летний Иньиго Мартинес и 27-летний Рафинья. Они накидали три за тайм и быстро успокоили, никакого второго поражения в ЛЧ подряд и второго поражения подряд вообще.

● У Роберта Левандовского уже третий дубль в сезоне . Забивал по два «Валенсии» и «Вильярреалу в Ла Лиге. А еще это 50-й и 51-й мячи в Лиге чемпионов после 30 лет, чаще в таком возрасте забивал только Криштиану Роналду, у которого 68 мячей. В нынешнем формате ЛЧ у поляка есть шансы догнать лидера.

● У Рафиньи и Иньиго по голу и ассисту – удивительно, но даже бразилец такого в ЛЧ еще не делал . Был дубль, были матчи с парой голевых, но вот комбо из забитого и пропущенного не встречалось раньше.

● «Янг Бойз» начал ужасно: два подряд разгромных поражения . В первом туре было 0:3 от «Астон Виллы», причем тоже все ясно было еще в первом тайме. Ожидаемо: команда предпоследняя даже в чемпионате Швейцарии, там лишь одна победа за восемь туров. Вряд ли чего-то ждем от «Янг Бойз» в ЛЧ.

У «Барсы» дальше суперпринципиальное – принимать «Баварию», особый день и для Ханси Флика. А «Янг Бойз» дальше играть (или мучиться?) в Милане с «Интером».

«Сити» разобрался быстро. Такой нужный Пепу эконом-режим

«Сити» порешал все очень быстро: 2:0 сделали уже к 15-й минуте. Илкаю Гюндогану помог рикошет от защитника – его первый гол после возвращения, Фил Фоден добавил следом с паса Жереми Доку, а Эрлинг Холанд сделал хоть что-то для тех, кто тут поверил в него в фэнтези (был такой очевидный капитан!) В концовке открыли и новое имя: забил 21-летний полузащитник Джеймс Макати, который в прошлом сезоне набирался опыта в «Шеффилде».

После трех подряд ничьих в важнейших турнирах – 0:0 с «Интером», 2:2 против «Арсенала» и 1:1 с «Ньюкаслом» – команде того самого Пепа было очень важно не тратить лишних сил и нервов на «Слован».

● У Фодена тоже первый гол в сезоне . Герой прошлого титула в АПЛ с трудом набирает форму, у него был только один полный матч – самый незначительный, с «Уотфордом» в Кубке лиги, и вот теперь получилось забить. Добавил еще и ассист на Макати.

● У «Сити» уже 25-й матч без поражений в ЛЧ – повторили рекорд «Юнайтед» . Без учета серий пенальти (так вылетели в прошлом сезоне от «Реала»). Команда сэра Алекса Фергюсона тянула такую серию с 2007-го по 2009-й.

Продолжение и единоличный рекорд очень даже возможен – дальше принимать «Спарту». А «Слован» поедет к «Жироне».

Главная нелепость дня чуть не испортила все «Спортингу». Спас страховщик Дьокереша

Срочная новость: Виктор Дьокереш не забил! Хотя ладно, не так удивительно, уже второй матч подряд не забивает – привыкаем. Но после девяти подряд игр с голами и 29+10 только в чемпионате за прошлый сезон трудно. Тут пришлось вытаскивать другим.

ПСВ дома вел с 15-й минуты, сравнивать еще на 71-й минуте вполне мог Эдуарду Куарежма – но после 20 метров с мячом в одиночестве прямо на линии чужой штрафной перед ударом он поскользнулся и упал.

Было бы в три раза больнее, если бы «Спортинг» так и закончил 0:1, но на 86-й все же спас ничью Даниэл Браганса. После игры Дьокереш, уходя с поля, бросил рядом с камерой: «Классно покатались [на коньках] тут», намекая на проблемный газон.

● У ПСВ самая очевидно упущенная победа дня : наиграли на 3,13 гола по xG, но реализовали только один из первых моментов и остались с одним очком после двух туров (в первом проиграли «Ювентусу»)

● Браганса – второй бомбардир «Спортинга» с рекордной результативностью . У него до этого не было больше трех голов за сезон в команде, а в этом вот уже три к началу октября. Оба раза, когда промолчал Дьокереш, Даниэл выскочил на замену и забил сам – второй раз за четыре дня.

ПСВ теперь поедет добирать очки в Париж (это там надеемся увидеть Сафонова), а Виктор Дьокереш попытается забить в Граце «Штурму» (вот бы его останавливал Даниил Худяков).

«Дортмунд» мощно развлекся: хет-трик Адейеми за тайм, Гирасси забил четвертый раз подряд

Какое развлечение устроил «Дортмунд»! Получили ответный гол от «Селтика» через две минуты после своего раннего первого, но как понеслись дальше! Устроили 5:1 за тайм, а Карим Адейеми успел сделать хет-трик за 31 минуту (правда, в начале второго тайма пришлось уйти из-за повреждения). Без него «Боруссия» добила до 7:1.

На матче, кстати, обменялись посланиями фанаты: дортмундские по традиции назвали УЕФА мафией, а шотландские выстроились во Free Palestine.

● Адейеми главный в атаке «Боруссии» этого сезона . У него теперь уже восемь результативных действий во всех турнирах: пять голов и три ассиста. Главное – убедиться, что не пропустит больше одного «Униона» в Бундеслиге, восстановится хотя бы за паузу на сборные.

● Серу Гирасси забил в четвертом матче подряд . Важнейшая покупка «Дортмунда» начинает стабильно окупаться: начал серию с «Брюгге» в первом туре ЛЧ, дальше гол «Штутгарту», откуда его купили (правда, влетели 1:5), дубль «Бохуму» и вот теперь добивка «Селтику».

● «Селтик» – самая веселая команда ЛЧ . Так много голов в их матче сейчас, в первом туре сами громили – 5:1 со «Слованом». Раздел «Ставки» на Спортсе уже мечтает об их тоталах больше.

Пробивать новый помчат к «Аталанте», а «Боруссии» теперь повторять последний финал ЛЧ – только на «Бернабеу».

«Интер» тоже в эконом-режиме. Лаутаро просыпается

И тут фаворит разобрался без проблем – только довел до крупного чуть позже остальных. «Интер» повел на 11-й минуте, а закрытие вопроса отложил на середину второго тайма. Дошли до 4:0, все спокойно: после стратегически хорошей ничьей с «Сити» забрали три очка там, где должны были.

● Мехди Тареми сделал два ассиста и забил за тайм . За второй: помог забить второй и третий мячи, а четвертый положил с пенальти. На 11-метровый, кстати, нарушил еще в прошлом сезоне защитник «Сочи» Ванья Дркушич: сфолил на Лаутаро Мартинесе.

● У Лаутаро гол и заработанный пенальти – польза третий матч подряд . Это приятно после молчания на старте сезона, до этой серии из ассиста с «Миланом», дубля «Удинезе» и помощи сейчас у аргентинца вообще не было результативных действий.

«Интер» теперь едет за еще одной победой к еле дышащим «Янг Бойз», а «Црвена Звезда» – к «Монако» Александра Головина.

Таблица после первого дня второго тура

«Брест» в тройке, «Милан» на дне.

Фото: East News /ADRIAN DENNIS / AFP, BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, IMAGO/Fotostand / Wassmuth, Sergio Ruiz / Imago, MAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press