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Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ

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«Байер» победил «Милан».

Самое яркое в первый день второго тура новой Лиги чемпионов.

Доннарумма подарил победу «Арсеналу». Шанс для Сафонова?

Это не преувеличение, все правда серьезно: Джанлуиджи Доннарумма вернулся в основу «ПСЖ» после трех пропущенных матчей и наворотил. Ошибся на выходе, когда «Арсенал» забивал первый мяч, смутился от движения перед собой при подаче штрафного от боковой и запустил мяч, которого никто не коснулся. Тут разбираем подробнее.

Выходит, итальянец сразу же дал повод усомниться в себе – и стратегически это на пользу Матвею Сафонову. Он в своих трех матчах не феерил, но и не привозил. А Доннарумма допустил результативные ошибки, ведь атака «ПСЖ» ничего не компенсировала. В итоге два вратарских ляпа – и 0:2.

● Кай Хавертц забил в третьем матче подряд. У немца победный гол сейчас и всего пять в сезоне. И кто скажет, что «Арсеналу» не хватает классического центрфорварда, когда есть такой результативный Хавертц?

● Букайо Сака забил впервые за полтора месяца – важный знак. От мотора атаки, конечно, ждали большего, безголевой промежуток получился слишком широким – от 17 августа, когда забил в АПЛ, до 1 октября. Хотя пользы от Сака всегда достаточно, даже на этом отрезке было четыре ассиста.

«Арсенал» с четырьмя очками попытается второй раз выиграть в ЛЧ у «Шахтера» дома, а ближайший шанс увидеть лигочемпионский выход Матвея Сафонова – в Париже против ПСВ. 

«Байер» идеален, «Милан» – провал. Из-за Бонифасе

Матч мимо трендов дня на результативность – единственный, где закончили на одном забитом. В первом тайме гол Виктора Бонифасе отменили из-за офсайда, но в начале второго он все-таки забил победный. 

● «Байер» стартовал с двух побед, у Хаби Алонсо в дебютной ЛЧ тоже пока идеально. 5:0 по сумме с учетом разгрома «Фейеноорда» в первом туре. 

● «Милан», наоборот, застрял: два поражения и промежуточное 29-е место. После завтрашних матчей может спуститься еще ниже. В победном дерби с «Интером» команда, конечно, впечатлила, но вот все остальное пока безрадостно.

Теперь у «Байера» поездка к удивляющему «Бресту», а «Милан» попробует зацепить первые очки дома потив «Брюгге».

«Спарта» удивляет! Ее финн был никому не нужен, а теперь забил второй тур подряд

«Штутгарт» упустил шанс победить дома. В первом туре против «Реала» на «Бернабеу» впечатлили, а вот с намного более скромной «Спартой» получилось не так ярко. Да, полтайма вели благодаря быстрому голу, но пражане сравняли – и 1:1 остались до конца, несмотря на 2,36 xG.

● Каан Кайринен – одно из первых открытий этой ЛЧ. После первого тура, когда он забил «Зальцбургу», мы иронизировали, что никто из 10 тысяч игроков даже не взял его в фэнтези, но не предполагали, что Кайринен выстрелит еще. Теперь Кайринен положил еще и красоту дальним ударом, забил второй тур подряд.

● Четыре очка за два тура у «Спарты» – точно выше ожиданий. На примере пражской команды регулярно говорили, что в этой новой ЛЧ слишком много лишних, а вот что теперь.

Дальше – стресс-тест «Спарты» на выезде к «Манчестер Сити», а «Штутгарт» за первой победой поедет к почти не пропускающему пока «Ювентусу» – шансы так себе.

«Ред Булл» Пепа дико проваливается – уже 0:7. А «Брест» удивляет: побыли даже лидерами общей таблицы!

Пока главный провал и разочарование этой Лиги чемпионов – «Ред Булл». У главного тренера Пепа Лейндерса совсем не получается самостоятельный еврокубковый старт. После 0:3 от «Спарты» в первом туре теперь получили 0:4 дома. Причем всего лишь от «Бреста». Исходя из статуса соперников, уже опытный в ЛЧ «Зальцбург» мог бы рассчитывать и на шесть очков, но в итоге такое.

А «Брест» выиграл два матча из двух, начинали с 2:1 против «Штурма». 

● Абдалла Сима из «Бреста» забил второй матч подряд, теперь у него дубль. В обоих матчах победные мячи. Вот самое главное, что о нем нужно знать. А, ну и запомнить: он Абдалла, а не Абдула, как звучало бы для нас привычнее.

● «Брест» единолично полидировал в Лиге чемпионов. Первым сыграл и выиграл два из двух, так что вот так покрасовался. А ведь в Лиге 1 команда на 13-м месте. Там две победы за шесть туров, в ЛЧ – две за два. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

«Брест» теперь поедет к «Байеру» – проверка еще мощнее, а «Зальцбургу» предстоит оправдываться в матче с загребским «Динамо» – ну хоть там-то этот Пеп сможет? 

«Барса» разгромила молодых мальчиков – возрастными. Никаких вторых подряд поражений

Удивительно, но молодым мальчикам из Швейцарии забивали не совсем молодые барселонские – хотя своих юных сейчас в основе постоянно много. Но победу принесли 36-летний Роберт Левандовски, 33-летний Иньиго Мартинес и 27-летний Рафинья. Они накидали три за тайм и быстро успокоили, никакого второго поражения в ЛЧ подряд и второго поражения подряд вообще.

● У Роберта Левандовского уже третий дубль в сезоне. Забивал по два «Валенсии» и «Вильярреалу в Ла Лиге. А еще это 50-й и 51-й мячи в Лиге чемпионов после 30 лет, чаще в таком возрасте забивал только Криштиану Роналду, у которого 68 мячей. В нынешнем формате ЛЧ у поляка есть шансы догнать лидера. 

● У Рафиньи и Иньиго по голу и ассисту – удивительно, но даже бразилец такого в ЛЧ еще не делал. Был дубль, были матчи с парой голевых, но вот комбо из забитого и пропущенного не встречалось раньше.

● «Янг Бойз» начал ужасно: два подряд разгромных поражения. В первом туре было 0:3 от «Астон Виллы», причем тоже все ясно было еще в первом тайме. Ожидаемо: команда предпоследняя даже в чемпионате Швейцарии, там лишь одна победа за восемь туров. Вряд ли чего-то ждем от «Янг Бойз» в ЛЧ.

У «Барсы» дальше суперпринципиальное – принимать «Баварию», особый день и для Ханси Флика. А «Янг Бойз» дальше играть (или мучиться?) в Милане с «Интером».

«Сити» разобрался быстро. Такой нужный Пепу эконом-режим

«Сити» порешал все очень быстро: 2:0 сделали уже к 15-й минуте. Илкаю Гюндогану помог рикошет от защитника – его первый гол после возвращения, Фил Фоден добавил следом с паса Жереми Доку, а Эрлинг Холанд сделал хоть что-то для тех, кто тут поверил в него в фэнтези (был такой очевидный капитан!) В концовке открыли и новое имя: забил 21-летний полузащитник Джеймс Макати, который в прошлом сезоне набирался опыта в «Шеффилде».

После трех подряд ничьих в важнейших турнирах – 0:0 с «Интером», 2:2 против «Арсенала» и 1:1 с «Ньюкаслом» – команде того самого Пепа было очень важно не тратить лишних сил и нервов на «Слован».

● У Фодена тоже первый гол в сезоне. Герой прошлого титула в АПЛ с трудом набирает форму, у него был только один полный матч – самый незначительный, с «Уотфордом» в Кубке лиги, и вот теперь получилось забить. Добавил еще и ассист на Макати.

● У «Сити» уже 25-й матч без поражений в ЛЧ – повторили рекорд «Юнайтед». Без учета серий пенальти (так вылетели в прошлом сезоне от «Реала»). Команда сэра Алекса Фергюсона тянула такую серию с 2007-го по 2009-й.

Продолжение и единоличный рекорд очень даже возможен – дальше принимать «Спарту». А «Слован» поедет к «Жироне». 

Главная нелепость дня чуть не испортила все «Спортингу». Спас страховщик Дьокереша

Срочная новость: Виктор Дьокереш не забил! Хотя ладно, не так удивительно, уже второй матч подряд не забивает – привыкаем. Но после девяти подряд игр с голами и 29+10 только в чемпионате за прошлый сезон трудно. Тут пришлось вытаскивать другим.

ПСВ дома вел с 15-й минуты, сравнивать еще на 71-й минуте вполне мог Эдуарду Куарежма – но после 20 метров с мячом в одиночестве прямо на линии чужой штрафной перед ударом он поскользнулся и упал.

Было бы в три раза больнее, если бы «Спортинг» так и закончил 0:1, но на 86-й все же спас ничью Даниэл Браганса. После игры Дьокереш, уходя с поля, бросил рядом с камерой: «Классно покатались [на коньках] тут», намекая на проблемный газон.

● У ПСВ самая очевидно упущенная победа дня: наиграли на 3,13 гола по xG, но реализовали только один из первых моментов и остались с одним очком после двух туров (в первом проиграли «Ювентусу»)

● Браганса – второй бомбардир «Спортинга» с рекордной результативностью. У него до этого не было больше трех голов за сезон в команде, а в этом вот уже три к началу октября. Оба раза, когда промолчал Дьокереш, Даниэл выскочил на замену и забил сам – второй раз за четыре дня.

ПСВ теперь поедет добирать очки в Париж (это там надеемся увидеть Сафонова), а Виктор Дьокереш попытается забить в Граце «Штурму» (вот бы его останавливал Даниил Худяков).

«Дортмунд» мощно развлекся: хет-трик Адейеми за тайм, Гирасси забил четвертый раз подряд

Какое развлечение устроил «Дортмунд»! Получили ответный гол от «Селтика» через две минуты после своего раннего первого, но как понеслись дальше! Устроили 5:1 за тайм, а Карим Адейеми успел сделать хет-трик за 31 минуту (правда, в начале второго тайма пришлось уйти из-за повреждения). Без него «Боруссия» добила до 7:1.

На матче, кстати, обменялись посланиями фанаты: дортмундские по традиции назвали УЕФА мафией, а шотландские выстроились во Free Palestine.

● Адейеми главный в атаке «Боруссии» этого сезона. У него теперь уже восемь результативных действий во всех турнирах: пять голов и три ассиста. Главное – убедиться, что не пропустит больше одного «Униона» в Бундеслиге, восстановится хотя бы за паузу на сборные.

● Серу Гирасси забил в четвертом матче подряд. Важнейшая покупка «Дортмунда» начинает стабильно окупаться: начал серию с «Брюгге» в первом туре ЛЧ, дальше гол «Штутгарту», откуда его купили (правда, влетели 1:5), дубль «Бохуму» и вот теперь добивка «Селтику».

● «Селтик» – самая веселая команда ЛЧ. Так много голов в их матче сейчас, в первом туре сами громили – 5:1 со «Слованом». Раздел «Ставки» на Спортсе уже мечтает об их тоталах больше.

Пробивать новый помчат к «Аталанте», а «Боруссии» теперь повторять последний финал ЛЧ – только на «Бернабеу». 

«Интер» тоже в эконом-режиме. Лаутаро просыпается

И тут фаворит разобрался без проблем – только довел до крупного чуть позже остальных. «Интер» повел на 11-й минуте, а закрытие вопроса отложил на середину второго тайма. Дошли до 4:0, все спокойно: после стратегически хорошей ничьей с «Сити» забрали три очка там, где должны были.

● Мехди Тареми сделал два ассиста и забил за тайм. За второй: помог забить второй и третий мячи, а четвертый положил с пенальти. На 11-метровый, кстати, нарушил еще в прошлом сезоне защитник «Сочи» Ванья Дркушич: сфолил на Лаутаро Мартинесе.

● У Лаутаро гол и заработанный пенальти – польза третий матч подряд. Это приятно после молчания на старте сезона, до этой серии из ассиста с «Миланом», дубля «Удинезе» и помощи сейчас у аргентинца вообще не было результативных действий.

«Интер» теперь едет за еще одной победой к еле дышащим «Янг Бойз», а «Црвена Звезда» – к «Монако» Александра Головина.

Таблица после первого дня второго тура

«Брест» в тройке, «Милан» на дне.

Фото: East News/ADRIAN DENNIS / AFP, BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, IMAGO/Fotostand / Wassmuth, Sergio Ruiz / Imago, MAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

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logoКарим Адейеми
logoСеру Гирасси
logoВиктор Бонифасе
logoРоберт Левандовски
logoКай Хавертц
logoБукайо Сака
logoДжеймс Макати
logoЛаутаро Мартинес
logoЭрлинг Холанд
logoДаниэл Браганса
logoФилип Фоден
logoРафинья
logoДжанлуиджи Доннарумма
Пеп Лейндерс
logoМатвей Сафонов
logoИлкай Гюндоган
logoМехди Тареми