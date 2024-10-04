В «Барсе» ждут, что Ольмо сыграет 20 октября с «Севильей», он восстанавливается после травмы бедра. Далее – матчи с «Баварией» и «Реалом»
Дани Ольмо вернется в состав «Барселоны» после перерыва на матчи сборных.
26-летний хавбек был заменен из-за травмы бедра по ходу встречи против «Жироны» в 5-м туре Ла Лиги.
По информации Marca, во время паузы на игры сборных Ольмо вернется к тренировкам с командой, чтобы быть в полной готовности к матчам против «Баварии» (23 октября) и «Реала» (26 октября).
В клубе ждут, что он выйдет на замену и сыграет несколько минут в матче против «Севильи» 20 октября.
В нынешнем сезоне Ольмо провел 3 матча за «Барселону» и забил 3 мяча.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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