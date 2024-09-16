Ольмо выбыл на 4-5 недель. Хавбек «Барсы» травмировал двуглавую мышцу бедра в матче с «Жироной»
Дани Ольмо пропустит около месяца после травмы, полученной в матче с «Жироной».
Во вчерашней игре 5-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Ольмо, отметившийся голом, был заменен на 61-й минуте из-за повреждения – вместо него на поле вышел Эрик Гарсия.
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у Ольмо диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Ожидается, что полузащитник пропустит от 4 до 5 недель.
В нынешнем сезоне Ольмо отметился 3 голами в 3 матчах за «Барселону». Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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