Ольмо выбыл на 4-5 недель. Хавбек «Барсы» травмировал двуглавую мышцу бедра в матче с «Жироной»

Дани Ольмо пропустит около месяца после травмы, полученной в матче с «Жироной».

Во вчерашней игре 5-го тура Ла Лиги «Барселона » одержала победу со счетом 4:1. Ольмо, отметившийся голом, был заменен на 61-й минуте из-за повреждения – вместо него на поле вышел Эрик Гарсия .

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у Ольмо диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Ожидается, что полузащитник пропустит от 4 до 5 недель.

В нынешнем сезоне Ольмо отметился 3 голами в 3 матчах за «Барселону». Его подробная статистика доступна здесь .