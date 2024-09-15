Ольмо не сыграет с «Монако». Хавбек «Барселоны» пропустит до 10 дней из-за проблем с бедром

Дани Ольмо пропустит ближайший матч «Барселоны».

Полузащитник получил повреждение в матче с «Жироной» (4:1) в 5-м туре Ла Лиги .

As сообщает, что у футболиста небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, связанные с мышечным перенапряжением. Он не сможет сыграть с «Монако » в Лиге чемпионов 19 сентября.

Ожидается, что испанец пропустит от семи до десяти дней. Участие в игре против «Вильярреала » 22-го находится под вопросом.

В этом сезоне Ольмо забил в каждом из трех матчей в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.