Глушаков о будущем в «Химках»: «Остаюсь в структуре клуба, судя по общению с президентом. Дальше решим, какая будет должность» 

Денис Глушаков подтвердил, что его контракт с «Химками» продолжает действовать.

Сообщалось , что хавбек завершит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре Мир РПЛ . До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.

«Контракт остается. Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности.

Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть я мог и еще могу в РПЛ, но сейчас надо адекватно смотреть. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется.

Вот и вся история. Остается Медиалига», — сказал Глушаков.