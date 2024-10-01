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Тюкавин, Дуглас, Максименко, Обляков, Лантратов – в числе номинантов на премию «Джентльмен года»-2024

Константин Тюкавин вошел в число номинантов на приз «Джентльмен года»-2024.

Ежегодная премия вручается изданием «Комсомольская правда». Стать ее лауреатом могут российские футболисты и игроки, выступающие в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.

Полный список претендентов на приз выглядит следующим образом: Дуглас Сантос, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Максименко, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Константин Тюкавин, Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Илья Лантратов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Гиорги Шелия (оба – «Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Далее именитые российские тренеры и специалисты выберут победителя.

В прошлом году им стал выступавший за ЦСКА Федор Чалов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoГиорги Шелия
logoКраснодар
logoИлья Лантратов
logoДуглас Сантос
logoФабиан Бальбуэна
logoАндрей Мостовой
logoАлександр Максименко
logoИгорь Дивеев
logoАрсен Адамов
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoДанил Глебов
logoИван Сергеев
logoАлександр Сильянов
logoРуслан Литвинов
logoКонстантин Тюкавин
logoНикита Кривцов
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