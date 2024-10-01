Тюкавин, Дуглас, Максименко, Обляков, Лантратов – в числе номинантов на премию «Джентльмен года»-2024

Константин Тюкавин вошел в число номинантов на приз «Джентльмен года»-2024.

Ежегодная премия вручается изданием «Комсомольская правда». Стать ее лауреатом могут российские футболисты и игроки, выступающие в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.

Полный список претендентов на приз выглядит следующим образом: Дуглас Сантос , Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Максименко , Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев , Иван Обляков (оба – ЦСКА), Константин Тюкавин , Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Илья Лантратов , Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Гиорги Шелия (оба – «Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Далее именитые российские тренеры и специалисты выберут победителя.

В прошлом году им стал выступавший за ЦСКА Федор Чалов .