Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл после 4:2 с «Гентом»: «У нас один из лучших составов в АПЛ. В старте вышли другие игроки, и они тоже сильные»
Кирнан Дьюзбери-Холл считает состав «Челси» одним из лучших в АПЛ.
Хавбек «синих» высказался после победы над «Гентом» (4:2) в 1-м туре Лиги конференций.
«У нас один из лучших составов в Премьер-лиге. Вы же видите, в старте вышли другие игроки, и они тоже сильные. Нужно отдать должное футболистам и всем работникам клуба».
О Лиге конференций
«Это полезный турнир, в котором все, кто остался без игровой практики, старается изо всех сил, чтобы пробиться в основу. Это помогает каждому играть лучше», – сказал Дьюзбери-Холл.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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