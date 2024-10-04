Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл после 4:2 с «Гентом»: «У нас один из лучших составов в АПЛ. В старте вышли другие игроки, и они тоже сильные» 

Кирнан Дьюзбери-Холл считает состав «Челси» одним из лучших в АПЛ.

Хавбек «синих» высказался после победы над «Гентом » (4:2) в 1-м туре Лиги конференций.

«У нас один из лучших составов в Премьер-лиге. Вы же видите, в старте вышли другие игроки, и они тоже сильные. Нужно отдать должное футболистам и всем работникам клуба».

О Лиге конференций

«Это полезный турнир, в котором все, кто остался без игровой практики, старается изо всех сил, чтобы пробиться в основу. Это помогает каждому играть лучше», – сказал Дьюзбери-Холл .