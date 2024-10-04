Мареска о 4:2 с «Гентом»: «Челси» многое может делать лучше – атаковать, обороняться. Второго пропущенного можно было избежать»
Энцо Мареска прокомментировал победу над «Гентом» в Лиге конференций (4:2).
«Хорошее выступление. Это была тяжелая игра, и мы очень хорошо к ней подготовились. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя этого можно было избежать. Каждая игра сложна. Мы многое можем улучшить – лучше атаковать, лучше защищаться.
Не факт, что те, кто играл сегодня, не сыграют в следующем матче.
Я очень хорошо знаю Кирнана [Дьюзбери-Холла]. Я знаю, что бывает непросто, когда ты, будучи основным игроком, переходишь в большой клуб и перестаешь им быть. Иногда поначалу приходится нелегко, поэтому я был очень рад за него», – сказал главный тренер «Челси» в интервью TNT Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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