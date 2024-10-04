Мареска о 4:2 с «Гентом»: «Челси» многое может делать лучше – атаковать, обороняться. Второго пропущенного можно было избежать»

Энцо Мареска прокомментировал победу над «Гентом» в Лиге конференций (4:2).

«Хорошее выступление. Это была тяжелая игра, и мы очень хорошо к ней подготовились. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя этого можно было избежать. Каждая игра сложна. Мы многое можем улучшить – лучше атаковать, лучше защищаться.

Не факт, что те, кто играл сегодня, не сыграют в следующем матче.

Я очень хорошо знаю Кирнана [Дьюзбери-Холла ]. Я знаю, что бывает непросто, когда ты, будучи основным игроком, переходишь в большой клуб и перестаешь им быть. Иногда поначалу приходится нелегко, поэтому я был очень рад за него», – сказал главный тренер «Челси » в интервью TNT Sports.