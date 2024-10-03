«Челси» побеждает 5 матчей подряд. Общий счет – 17:4

«Челси» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Энцо Марески обыграла «Гент » (4:2) в матче Лиги конференций.

Перед этим лондонцы одержали три подряд победы в АПЛ над «Борнмутом» (1:0), «Вест Хэмом» (3:0) и «Брайтоном» (4:2), а также разгромили «Барроу» в Кубке английской лиги (5:0).

Следующий матч у «Челси » дома против «Ноттингем Форест» в чемпионате.