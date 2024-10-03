«Челси» побеждает 5 матчей подряд. Общий счет – 17:4
«Челси» продлил победную серию до 5 матчей.
Команда Энцо Марески обыграла «Гент» (4:2) в матче Лиги конференций.
Перед этим лондонцы одержали три подряд победы в АПЛ над «Борнмутом» (1:0), «Вест Хэмом» (3:0) и «Брайтоном» (4:2), а также разгромили «Барроу» в Кубке английской лиги (5:0).
Следующий матч у «Челси» дома против «Ноттингем Форест» в чемпионате.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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