Нету о 4:2 с «Гентом»: «Мы дважды пропустили, иногда приходится страдать, но это не умаляет нашей игры. Матчи ЛК будут трудными – для других команд важно cыграть с «Челси»

Педру Нету подвел итоги матча «Челси» с «Гентом» (4:2) в Лиге конференций.

Португальский полузащитник забил гол на 46-й минуте встречи.

«Мы очень хорошо выступили. Мы приехали сюда играть против хорошей команды и проделали отличную работу. Мы пропустили два гола, но это не умаляет нашей игры.

Мы знали, что не сможем контролировать весь матч, иногда приходится страдать. Эти матчи [в Лиге конференций] будут трудными, потому что сыграть с «Челси » действительно важно для других команд», – сказал Нету TNT Sports.