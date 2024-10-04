Нету о 4:2 с «Гентом»: «Мы дважды пропустили, иногда приходится страдать, но это не умаляет нашей игры. Матчи ЛК будут трудными – для других команд важно cыграть с «Челси»
Педру Нету подвел итоги матча «Челси» с «Гентом» (4:2) в Лиге конференций.
Португальский полузащитник забил гол на 46-й минуте встречи.
«Мы очень хорошо выступили. Мы приехали сюда играть против хорошей команды и проделали отличную работу. Мы пропустили два гола, но это не умаляет нашей игры.
Мы знали, что не сможем контролировать весь матч, иногда приходится страдать. Эти матчи [в Лиге конференций] будут трудными, потому что сыграть с «Челси» действительно важно для других команд», – сказал Нету TNT Sports.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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