Ямаль об учебе во время Евро: «Было грустно, все играли в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше и выключать телефон. Я понял, что это важно и сдал экзамен»

Ламин Ямаль высказался об учебе во время Евро-2024.

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» был вынужден заниматься во время чемпионата Европы, чтобы сдать школьные экзамены этим летом.

«Я был в эйфории, но мне было грустно, потому что все продолжали играть в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше.

В конце концов, я согласился, что это важно. Я все понял, звонил маме и выключал мобильный телефон.

Я сдал экзамен [о получении среднего образования]», – рассказал 17-летний игрок.

Напомним, Ямаль стал лучшим молодым футболистом в истории Евро. Он отметился одним голом и 4 результативными передачами. Сборная Испании победила в турнире, одолев Англию в финале (2:1).

Ямаль привез на Евро школьную домашку. Учебный год в Испании еще идет