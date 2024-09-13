Ямаль об учебе во время Евро: «Было грустно, все играли в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше и выключать телефон. Я понял, что это важно и сдал экзамен»
Ламин Ямаль высказался об учебе во время Евро-2024.
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» был вынужден заниматься во время чемпионата Европы, чтобы сдать школьные экзамены этим летом.
«Я был в эйфории, но мне было грустно, потому что все продолжали играть в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше.
В конце концов, я согласился, что это важно. Я все понял, звонил маме и выключал мобильный телефон.
Я сдал экзамен [о получении среднего образования]», – рассказал 17-летний игрок.
Напомним, Ямаль стал лучшим молодым футболистом в истории Евро. Он отметился одним голом и 4 результативными передачами. Сборная Испании победила в турнире, одолев Англию в финале (2:1).
Ямаль привез на Евро школьную домашку. Учебный год в Испании еще идет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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