Ямаль – в запасе «Барсы» на игру с «Осасуной». 17-летний вингер не выйдет в старте впервые с Евро, у него был ушиб в прошлом туре

Ламин Ямаль впервые с июня не начнет игру в старте.

17-летний вингер «Барселоны» остался в запасе команды на игру 8-тура Ла Лиги против «Осасуны».

В последний раз Ямаль не выходил в стартовом составе «Барселоны»/сборной Испании в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Албании (1:0).

С тех пор игрок провел 14 матчей с первых минут.

Напомним, что в прошлой игре против «Хетафе» Ямаль получил ушиб голеностопа .