Ямаль – в запасе «Барсы» на игру с «Осасуной». 17-летний вингер не выйдет в старте впервые с Евро, у него был ушиб в прошлом туре
Ламин Ямаль впервые с июня не начнет игру в старте.
17-летний вингер «Барселоны» остался в запасе команды на игру 8-тура Ла Лиги против «Осасуны».
В последний раз Ямаль не выходил в стартовом составе «Барселоны»/сборной Испании в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Албании (1:0).
С тех пор игрок провел 14 матчей с первых минут.
Напомним, что в прошлой игре против «Хетафе» Ямаль получил ушиб голеностопа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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