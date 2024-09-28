У Ямаля 7 голов и 14 ассистов в 24 матчах с начала мая. 17-летний вингер забил «Осасуне», выйдя на замену

У Ламина Ямаля 21 результативное действие с начала мая.

Сегодня вингер «Барселоны» вышел на замену в матче против «Осасуны» в Ла Лиге и нанес точный дальний удар, сократив отставание в счете – 2:4.

В последних 24 играх в составе клуба и сборной Испании Ямаль забил 7 раз и сделал 14 голевых передач.

Подробно со статистикой 17-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .