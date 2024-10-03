Юран не против возглавить «Оренбург»: «Им нужен специалист с опытом решения задач по выходу из зоны стыков. Мне было бы интересно, будет предложение – рассмотрим»

Сергей Юран хотел бы поработать в «Оренбурге».

В четверг стало известно об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера оренбуржцев.

– Деограсию уволили из «Оренбурга». Что думаете на этот счет? Нужны ли в РПЛ иностранные тренеры?

– Тренера всегда оценивают по результату. Это неблагодарная работа, решения принимаются руководством. Я уже говорил, что не против иностранных тренеров в РПЛ, но уровень нынешних иностранных специалистов говорит о том, что у нас нет самоуважения.

Понимаю, когда работал Дик Адвокат. Зарубежный тренер должен давать результат, а сейчас мы видим, что первые места в РПЛ у команд с российскими тренерами («Локомотив», «Зенит», «Краснодар»). ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» с иностранцами идут ниже.

– Вам было бы интересно возглавить «Оренбург»?

– Это команда с задачами, она неплохо укомплектована. Ситуация непростая, у руководства нет права на ошибку. Им нужен специалист, который имеет опыт решения задач по выходу из зоны стыковых матчей. На мой взгляд, у «Оренбурга» уровень первой десятки РПЛ. Мне было бы интересно поработать там. Там прекрасные болельщики. Будет предложение – рассмотрим.

– Пока к вам не обращались?

– Деограсию уволили сегодня, поэтому нет, – сказал Юран .

После 10 туров «Оренбург» с семью очками располагается на 14‑й строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.