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  • Юран не против возглавить «Оренбург»: «Им нужен специалист с опытом решения задач по выходу из зоны стыков. Мне было бы интересно, будет предложение – рассмотрим»
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Юран не против возглавить «Оренбург»: «Им нужен специалист с опытом решения задач по выходу из зоны стыков. Мне было бы интересно, будет предложение – рассмотрим»

Сергей Юран хотел бы поработать в «Оренбурге».

В четверг стало известно об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера оренбуржцев.

Деограсию уволили из «Оренбурга». Что думаете на этот счет? Нужны ли в РПЛ иностранные тренеры?

– Тренера всегда оценивают по результату. Это неблагодарная работа, решения принимаются руководством. Я уже говорил, что не против иностранных тренеров в РПЛ, но уровень нынешних иностранных специалистов говорит о том, что у нас нет самоуважения.

Понимаю, когда работал Дик Адвокат. Зарубежный тренер должен давать результат, а сейчас мы видим, что первые места в РПЛ у команд с российскими тренерами («Локомотив», «Зенит», «Краснодар»). ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» с иностранцами идут ниже.

Вам было бы интересно возглавить «Оренбург»?

– Это команда с задачами, она неплохо укомплектована. Ситуация непростая, у руководства нет права на ошибку. Им нужен специалист, который имеет опыт решения задач по выходу из зоны стыковых матчей. На мой взгляд, у «Оренбурга» уровень первой десятки РПЛ. Мне было бы интересно поработать там. Там прекрасные болельщики. Будет предложение – рассмотрим.

Пока к вам не обращались?

– Деограсию уволили сегодня, поэтому нет, – сказал Юран.

После 10 туров «Оренбург» с семью очками располагается на 14‑й строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoОренбург
logoМатч ТВ
logoДавид Деограсия
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