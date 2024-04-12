«Симоняну памятник при жизни надо поставить. Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить всем». Александр Тихонов о футболистах

Александр Тихонов высказался о памятниках отечественным футболистам.

«Яшину есть памятник, Боброву тоже стоит. Скоро Никите Павловичу Симоняну исполнится 100 лет. Он больше всех среди наших советских футболистов заслуживает, чтобы ему в России поставили памятник. Вот пока он жив, ему надо при жизни его поставить. Это единственный из того поколения олимпийских чемпионов.

Кто у нас еще есть? Бышовец? Нет! Ну, что вы, это не Симонян или .

Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить памятники всем. Меценат Сергей Павлович Зубенко поставил в Омске 22 бюста местным олимпийским чемпионам. Вот это событие! Практически всем при жизни поставили. Вот это правильно», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

родился в 1926 году. В качестве футболиста он выступал за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак». В 1956 году он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в составе сборной СССР. В период тренерской работы возглавлял московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную .