«Симоняну памятник при жизни надо поставить. Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить всем». Александр Тихонов о футболистах

Теги Спартак Анатолий Бышовец Никита Симонян премьер-лига Россия Лев Яшин Александр Тихонов Всеволод Бобров сборная СССР Игорь Нетто Футбол

Александр Тихонов высказался о памятниках отечественным футболистам.

«Яшину есть памятник, Боброву тоже стоит. Скоро Никите Павловичу Симоняну исполнится 100 лет. Он больше всех среди наших советских футболистов заслуживает, чтобы ему в России поставили памятник. Вот пока он жив, ему надо при жизни его поставить. Это единственный из того поколения олимпийских чемпионов.

Кто у нас еще есть? Бышовец? Нет! Ну, что вы, это не Симонян или Нетто

Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить памятники всем. Меценат Сергей Павлович Зубенко поставил в Омске 22 бюста местным олимпийским чемпионам. Вот это событие! Практически всем при жизни поставили. Вот это правильно», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Никита Симонян родился в 1926 году. В качестве футболиста он выступал за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак». В 1956 году он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в составе сборной СССР.  В период тренерской работы возглавлял московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР

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8 комментариев
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Быстрее поставят боброедке.
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Прочитал заголовок - испугался, что Никита Павлович умер. Так нельзя
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Этот идеал для Тихонова лучше всего характеризует самого Тихонова.
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за 2017 год😏
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только небольшое навеянное статуей Гладиатора пожелание: спартаковцы, если вы вдруг решитесь поставить памятник Симоняну, не обращайтесь к Рукавишникову... иначе Мкртича Погосовича родная мама не узнает
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Симонян - наше все. Здоровья герою.
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А можно яхту иметь и памятник поставить? Или только одно? Как же косноязычно изъясняется, вроде взрослый...
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Даёшь памятник Симоняну! Прямо рядом со Старостиными!
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