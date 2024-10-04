«МЮ» забил 2+ гола в 5 еврокубковых матчах с начала прошлого сезона, но не выиграл ни одного из них – 3 поражения и 2 ничьих
«Манчестер Юнайтед» забил больше двух голов в 5 последних еврокубковых матчах.
При этом команда Эрика тен Хага не выиграла ни один из этих матчей.
Манкунианцы трижды проиграли: в гостях против «Баварии» (3:4) и «Копенгагена» (3:4), а также дома против «Галатасарая» (2:3) в Лиге чемпионов. Еще две выездные игры закончились вничью: с «Галатасараем» (3:3), а также вчерашний матч с «Порту» в Лиге Европы (3:3).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
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