Флик – журналисту: «Сами скажите Кунде, что ему нужен отдых. Он хочет тренироваться после матча. Это ненормально, но радует. Я никогда с таким не сталкивался»
Ханс-Дитер Флик впечатлен трудолюбием Жюля Кунде.
Главному тренеру «Барселоны» предложили дать защитнику отдохнуть.
«Давайте вы ему это сами скажете, ладно? Сами ему скажите, что ему нужно отдохнуть.
Это поразительно, я никогда не сталкивался с подобным. Он хочет тренироваться после матча. Я сказал ему: «Сегодня только восстановление». Он отвечает: «Нет, я хочу на поле».
Он абсолютно профессионально следит за своим телом и всем остальным. Приятно видеть, что он хочет прибавлять. Он старается выкладываться на каждой тренировке. Это потрясающе. Это ненормально, но это радует», – сказал Флик.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
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