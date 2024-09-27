Флик – журналисту: «Сами скажите Кунде, что ему нужен отдых. Он хочет тренироваться после матча. Это ненормально, но радует. Я никогда с таким не сталкивался»

Ханс-Дитер Флик впечатлен трудолюбием Жюля Кунде.

Главному тренеру «Барселоны» предложили дать защитнику отдохнуть.

«Давайте вы ему это сами скажете, ладно? Сами ему скажите, что ему нужно отдохнуть.

Это поразительно, я никогда не сталкивался с подобным. Он хочет тренироваться после матча. Я сказал ему: «Сегодня только восстановление». Он отвечает: «Нет, я хочу на поле».

Он абсолютно профессионально следит за своим телом и всем остальным. Приятно видеть, что он хочет прибавлять. Он старается выкладываться на каждой тренировке. Это потрясающе. Это ненормально, но это радует», – сказал Флик.