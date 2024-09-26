Кунде о Флике: «Абсолютно четко доносит, какую игру «Барсы» хочет видеть. Команда наслаждается работой с ним»
Жюль Кунде рассказал о работе под руководством Ханса-Дитера Флика в «Барселоне».
«Он абсолютно четко доносит, какую игру хочет видеть. Он очень требовательный тренер. Команда наслаждается [работой с ним]», – сказал защитник «Барселоны».
«Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости