Кунде о Флике: «Абсолютно четко доносит, какую игру «Барсы» хочет видеть. Команда наслаждается работой с ним» 

Жюль Кунде рассказал о работе под руководством Ханса-Дитера Флика в «Барселоне».

«Он абсолютно четко доносит, какую игру хочет видеть. Он очень требовательный тренер. Команда наслаждается [работой с ним]», – сказал защитник «Барселоны». «Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5