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Хаманн об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Он полностью виновен в пропущенном голе, это стоило им игры. Не было никаких причин выходить так далеко, нужно взвешивать ситуации»

Дитмар Хаманн высказался о пропущенном голе «Баварии» от «Астон Виллы».

«Бавария» на выезде проиграла «Астон Вилле» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 79-й минуте форвард англичан Джон Дуран перекинул мяч через вышедшего далеко из ворот голкипера мюнхенцев.

«Это была позиционная ошибка Мануэля Нойера. Правило таково: если товарищ по команде или защитник находится рядом с нападающим, голкипер остается в воротах. Дайо Упамекано контролировал ситуацию, что, по общему признанию, не всегда было в первом тайме. Но если защитник держит ситуацию под контролем, то вратарь должен держаться в стороне.

Нойер потом сказал, что он вышел вперед на два метра. По мне, он был слишком далеко впереди, метров на шесть-восемь. В противном случае невозможно было бы поднять мяч над ним. Вот почему это ошибка расположения, он полностью виновен в пропущенном голе. На этот счет не существует двух мнений.

На этот раз это стоило им игры. Он всегда играл далеко впереди, просто надо оценивать каждую ситуацию отдельно. Не было вообще никаких причин выходить так далеко. Конечно, он не должен менять свою игру, но нужно взвешивать ситуации. Посмотрим, как пойдет дело в ближайшие несколько недель», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoАстон Вилла
logoДитмар Хаманн
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДайо Упамекано
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