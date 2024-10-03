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«Реал» в случае неудачи с Трентом может купить Порро, «Тоттенхэм» хочет 65 млн евро (CaughtOffside)

«Реал» интересуется Трентом Александер-Арнолдом и Педро Порро.

Срок контракта защитника «Ливерпуля» истекает в июне 2025 года. «Мадрид» ранее называли претендентом на футболиста сборной Англии.

По данным CaughtOffside, у «сливочных» есть альтернативный вариант на случай неудачных переговоров с Трентом. И это 25-летний Порро из «Тоттенхэма».

Источники утверждают, что испанец нравится тренеру «Реала» Карло Анчелотти, он ценит его навыки и считает серьезной альтернативой игроку «Ливерпуля».

«Шпоры» опасаются, что могут потерять игрока в случае предложения «Мадрида». Считается, что лондонцы могут обсудить продажу Порро за 65 млн евро.

Подробная статистика выступлений Трента – здесь, Порро – тут.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CaughtOffside
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoТрент Александер-Арнолд
logoПедро Порро
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