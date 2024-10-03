«Реал» в случае неудачи с Трентом может купить Порро, «Тоттенхэм» хочет 65 млн евро (CaughtOffside)
«Реал» интересуется Трентом Александер-Арнолдом и Педро Порро.
Срок контракта защитника «Ливерпуля» истекает в июне 2025 года. «Мадрид» ранее называли претендентом на футболиста сборной Англии.
По данным CaughtOffside, у «сливочных» есть альтернативный вариант на случай неудачных переговоров с Трентом. И это 25-летний Порро из «Тоттенхэма».
Источники утверждают, что испанец нравится тренеру «Реала» Карло Анчелотти, он ценит его навыки и считает серьезной альтернативой игроку «Ливерпуля».
«Шпоры» опасаются, что могут потерять игрока в случае предложения «Мадрида». Считается, что лондонцы могут обсудить продажу Порро за 65 млн евро.
Подробная статистика выступлений Трента – здесь, Порро – тут.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CaughtOffside
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости