«Реал» в случае неудачи с Трентом может купить Порро, «Тоттенхэм» хочет 65 млн евро (CaughtOffside)

«Реал» интересуется Трентом Александер-Арнолдом и Педро Порро.

Срок контракта защитника «Ливерпуля» истекает в июне 2025 года. «Мадрид » ранее называли претендентом на футболиста сборной Англии.

По данным CaughtOffside, у «сливочных» есть альтернативный вариант на случай неудачных переговоров с Трентом . И это 25-летний Порро из «Тоттенхэма ».

Источники утверждают, что испанец нравится тренеру «Реала» Карло Анчелотти, он ценит его навыки и считает серьезной альтернативой игроку «Ливерпуля ».

«Шпоры» опасаются, что могут потерять игрока в случае предложения «Мадрида ». Считается, что лондонцы могут обсудить продажу Порро за 65 млн евро.

Подробная статистика выступлений Трента – здесь , Порро – тут .