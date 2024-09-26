Лоуренсон о Тренте: «Не думаю, что он будет в «Ливерпуле» в начале следующего сезона, «Реал» может его привлечь. Если бы он действительно хотел остаться, разве не подписал бы уже контракт?»
«Я думаю, что Трент Александер-Арнолд определенно находится в одном ряду с лучшими правыми защитниками Премьер-лиги всех времен, когда он в полном порядке. Не думаю, что я когда-либо видел лучшего правого защитника с точки зрения передачи мяча. Он, вероятно, не входит в число лучших защитников в мире, но это не имеет значения, потому что он просто видит передачи, которые другие не видят – тот пас Мохамеду Салаху в первой игре сезона против «Ипсвича» был невероятным.
Однако я не думаю, что Трент будет в клубе в начале следующего сезона – мне кажется, его может привлечь возможность играть в «Реале». Там у него есть товарищ по сборной Англии Джуд Беллингем, и я могу представить, как он играет за них в следующем сезоне.
Если бы он действительно хотел остаться в «Ливерпуле», разве не подписал бы уже свой контракт?» – сказал бывший защитник мерсисайдцев в интервью Sports Casting.
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