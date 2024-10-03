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  • Кавазашвили о «Спартаке»: «Сыгранности и коллективной игры нет, два иностранца приносят пользу. Хочется отлаженной игры – как у «Краснодара» и «Динамо»
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Кавазашвили о «Спартаке»: «Сыгранности и коллективной игры нет, два иностранца приносят пользу. Хочется отлаженной игры – как у «Краснодара» и «Динамо»

Анзор Кавазашвили критически отозвался об игре «Спартака».

В 11-м туре Мир РПЛ «Спартак» примет «Ростов» 6 октября. Красно-белые занимают 6-е место в таблице, дончане – 8-е.

«Это обычная серийная игра, обычный матч.

В «Спартаке», несмотря на большое количество легионеров, еще не определились с футболистами, которые должны играть в стартовом составе. Для этого у Станковича нет времени: он пришел и сразу хочет показать результат. Правда, сделать это очень сложно.

И, несмотря на все это, ребята на поле не останавливаются, двигаются и выкладываются на 200%. Но сыгранности и коллективной игры у команды нет, это очень плохо.

Среди иностранцев есть два человека, которые приносят пользу клубу. Да, это приятно, что есть два хороших нападающих (Манфред Угальде, Эсекиэль Барко – Спортс’‘).

Но, честно говоря, хочется, чтобы красно-белые играли так же отлаженно, как играют «Краснодар» и московское «Динамо». Даже динамовцы уже действуют нацеленно, ровно и дисциплинированно на футбольном поле. «Спартак» же еще пока не окреп с новыми футболистами. Будем ждать», – сказал экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАнзор Кавазашвили
logoКраснодар
logoСоветский спорт
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
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