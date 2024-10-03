Конте стал лучшим тренером Серии А в сентябре. «Наполи» выиграл два матча, сыграл 0:0 с «Юве» и лидирует в таблице
Антонио Конте назвали лучшим тренером Серии А в сентябре.
«Наполи» под руководством 55-летнего итальянца выиграл два матча в чемпионате Италии (4:0, 2:0) и сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).
Команда Конте лидирует в таблице после 6 туров, набрав 13 баллов и на 1 очко опережая «Юве».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Серии А
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