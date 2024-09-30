Конте о чемпионских амбициях «Наполи»: «Реальность говорит, что мы еще далеки от высоких достижений. От меня многого ждут, но есть команды, опережающие нас по многим причинам»

Антонио Конте высказался о чемпионских амбициях «Наполи».

Неаполитанцы обыграли «Монцу» в 6-м туре Серии А (2:0). Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу с 13 очками.

«Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться всю неделю, но недостаток в том, что наш состав не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках. Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы питать мечты, ведь они тоже могут сбыться, но я должен учитывать реальность, а она говорит о том, что мы очень далеки от высоких достижений. Мы должны упорно трудиться в каждом матче, как сегодня, когда нам пришлось сильно попотеть, чтобы заработать эти очки.

Прошло меньше трех месяцев с тех пор, как президент говорил о полной перестройке команды. Мы потеряли 14 игроков и подписали семерых. Мы потеряли Виктор Осимхена и Петра Зелиньского. Я понимаю, что от меня многого ждут, потому что в прошлом я добивался больших успехов. Как я уже сказал, мы можем позволить фанатам мечтать, но я должен сохранять рассудок и понимать, что есть команды, которые опережают нас по многим причинам. Мы преследуем их и постараемся показать максимум.

У меня достаточно опыта, чтобы так говорить, потому что иногда я слышу вещи от людей, которые не знают, что такое победы в чемпионатах, и не понимают, о чем говорят. Наша цель – сделать «Наполи» снова конкурентоспособным, а не таким, каким он был в прошлом сезоне, когда мы были на 10-м месте и отставали от «Интера» на 40 очков. Это мое предупреждение всем», – сказал главный тренер «Наполи » в интервью DAZN.