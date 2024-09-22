Конте похлопал болельщикам «Ювентуса» после матча, большинство ответило ему тем же. Тренер «Наполи» впервые сыграл на стадионе бывшего клуба при фанатах
Главный тренер «Наполи» после игры (0:0) похлопал фанатам туринцев, направляясь к гостевому сектору «Альянц Стэдиум».
Конте впервые встретился с болельщиками «Юве» как соперник, так как предыдущие три матча во главе «Интера» проходили при пустых трибунах из-за пандемии.
Болельщики освистали его и «Наполи», как и любого другого соперника, когда диктор на стадионе зачитывал составы команд перед матчем, однако во время игры никаких оскорбительных выкриков в адрес итальянского тренера не было, и после игры бывший полузащитник «бьянконери» поприветствовал своих бывших фанатов.
Проходя вокруг поля, Конте встречали аплодисментами большинство фанатов «Ювентуса». Однако тренер не прошел под трибуной ультрас и ушел в подтрибунное помещение.
Конте сыграл 420 матчей за «Ювентус» как футболист, выиграв пять титулов Серии А и Лигу чемпионов. В качестве тренера он также выиграл три скудетто с 2011 по 2014 годы.
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