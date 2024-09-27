Конте о «Наполи»: «Играем раз в неделю, и это помогает, тем более в первый год работы. Пробуем разные модели»
Антонио Конте высказался после матча с «Палермо» (5:0) в 2-м раунде Кубка Италии.
«Мы провели матч с правильным подходом – хотели выйти в следующий раунд. Мне понравились внимательность и целеустремленность, а особенно желание ребят. Хотя всегда есть в чем прибавлять и что исправлять.
Нет смысла отрицать, что игра «Наполи» меняется. Мы играем раз в неделю, и это, конечно, помогает, тем более в первый год работы. Это позволяет мне копать глубже, пробовать разные модели и доносить их до игроков», – сказал главный тренер «Наполи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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