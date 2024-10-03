Рыбус о Батракове: «Пока звездой «Локо» его называть рано. У пацана есть талант, дайте ему спокойно играть, тогда все получится»
Мачей Рыбус высказался о результативности Алексея Батракова.
В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 7 голов и 6 ассистов.
«Пока рано говорить, что Батраков — это «новый Глушенков» для «Локомотива». Это его первый сезон на таком уровне. Молодые всегда проводят очень эмоциональный первый год. Но надо, чтобы он весь сезон подтверждал свой уровень. Надеюсь, у него это получится. У пацана есть талант, это видно, он может стать звездой. У него будет хорошее будущее.
Но пока звездой «Локомотива» его называть рановато. Хорошо, что у него получается, он голы забивает и отдает передачи. Но дайте ему спокойно играть, тогда все получится», — сказал бывший защитник «Локомотива» и «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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