  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рыбус о Батракове: «Пока звездой «Локо» его называть рано. У пацана есть талант, дайте ему спокойно играть, тогда все получится» 
2

Рыбус о Батракове: «Пока звездой «Локо» его называть рано. У пацана есть талант, дайте ему спокойно играть, тогда все получится» 

Мачей Рыбус высказался о результативности Алексея Батракова.

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 7 голов и 6 ассистов.

«Пока рано говорить, что Батраков — это «новый Глушенков» для «Локомотива». Это его первый сезон на таком уровне. Молодые всегда проводят очень эмоциональный первый год. Но надо, чтобы он весь сезон подтверждал свой уровень. Надеюсь, у него это получится. У пацана есть талант, это видно, он может стать звездой. У него будет хорошее будущее.

Но пока звездой «Локомотива» его называть рановато. Хорошо, что у него получается, он голы забивает и отдает передачи. Но дайте ему спокойно играть, тогда все получится», — сказал бывший защитник «Локомотива» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМачей Рыбус
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Файзулин о детском футболе: «Мы в «Локо» с младшего возраста играли «5 на 5», чтобы каждый мог себя проявить. Заложили фундамент – есть надежда, что Батраковых будет еще больше»
3вчера, 15:29
Галактионов о Батракове: «Могу только попросить вас не делать резких заявлений и хвалебных отзывов. Надеемся, что он продолжит в том же духе»
5вчера, 08:15
Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи» 
1430 сентября, 04:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дуарте хочет уйти из «Спартака» зимой, защитник недоволен количеством игрового времени (Metaratings.ru)
1515 минут назад
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»
7сегодня, 07:28
Лига конференций стартовала! «Челси» примет «Гент», минское «Динамо» сыграет с «Хартс», «Астана» – «Бачка Топола»
15сегодня, 07:03
Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита» и 1-й гол Соболева, Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости
21сегодня, 06:10
Если для сборной России не найдут соперника, октябрьский сбор отменят. С клубом и Медиалигой играть отказались («СЭ») 
114сегодня, 05:59
Месси о чемпионстве «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Первая цель достигнута. Продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!»
50сегодня, 05:17
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Вы – тренер
1сегодня, 05:00Фэнтези
Эмери про 1:0 с «Баварией» в ЛЧ: «Вилла» здорово сражалась и победила. Может быть, попадем в число лучших 8 команд» 
30сегодня, 04:33
«Бавария» проиграла «Вилле» (0:1) при 70% владения, удары в створ – 7:2
15сегодня, 03:52
«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере
128сегодня, 02:32
Ко всем новостям
Последние новости
«У Месси было полтора момента, и он забил два гола». Тренер «Коламбус Крю» о Лео
2 минуты назад
У Милитао проблемы с бедром после матча с «Лиллем». Защитник «Реала» пройдет обследования
10 минут назад
Киммих об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Мы не виним его. «Бавария» часто извлекает пользу из того, что Ману играет высоко»
229 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Охдуда», «Аль-Иттифак» Джеррарда примет «Аль-Раэд»
38 минут назад
«Порту» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
451 минуту назад
Облак про 0:4 от «Бенфики»: «Могло быть и хуже. «Атлетико» не сражался от начала и до конца» 
2сегодня, 07:28
Александр Мостовой: «Много забивал, как Виллиан Жозе, но стенка не разбегалась. Сейчас он один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке»
17сегодня, 07:13
«Челси» – «Гент». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:10
«Краснодар» — претендент на титул. Они соответствуют уровню «Зенита», а в отдельно взятой игре и превосходят». Семин об РПЛ
15сегодня, 06:47
Селихов о борьбе с Максименко за место в воротах «Спартака»: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию» 
7сегодня, 06:35