Рыбус о Батракове: «Пока звездой «Локо» его называть рано. У пацана есть талант, дайте ему спокойно играть, тогда все получится» 

Мачей Рыбус высказался о результативности Алексея Батракова.

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива » 7 голов и 6 ассистов.

«Пока рано говорить, что Батраков — это «новый Глушенков» для «Локомотива». Это его первый сезон на таком уровне. Молодые всегда проводят очень эмоциональный первый год. Но надо, чтобы он весь сезон подтверждал свой уровень. Надеюсь, у него это получится. У пацана есть талант, это видно, он может стать звездой. У него будет хорошее будущее.

Но пока звездой «Локомотива» его называть рановато. Хорошо, что у него получается, он голы забивает и отдает передачи. Но дайте ему спокойно играть, тогда все получится», — сказал бывший защитник «Локомотива» и «Спартака».