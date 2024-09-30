Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи»
Хавбек «Локомотива» сделал голевую передачу в этой игре.
— Как вам Батраков в этом матче?
— Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили. У Батракова не все получалось. Но он точно не выпадал из игры. Свою работу делал. В частности, стягивал на себя внимание оппонентов.
Да и атаку именно он разогнал, когда забил Воробьев. Мы еще гадали на трибуне, добежит Дмитрий или нет. Получилось. Добежал, остановился, да еще и пробил. 3:1.
— Недавно вы сказали: «Тюкавин — гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта».
— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он феерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев.
Ничего страшного. Он вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи, – сказал бывший президент «Локомотива».
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