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  • Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи» 
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Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи» 

Илья Геркус оценил игру Алексея Батракова в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (3:1).

Хавбек «Локомотива» сделал голевую передачу в этой игре.

— Как вам Батраков в этом матче?

— Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили. У Батракова не все получалось. Но он точно не выпадал из игры. Свою работу делал. В частности, стягивал на себя внимание оппонентов. 

Да и атаку именно он разогнал, когда забил Воробьев. Мы еще гадали на трибуне, добежит Дмитрий или нет. Получилось. Добежал, остановился, да еще и пробил. 3:1.

— Недавно вы сказали: «Тюкавин — гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта».

— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он феерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев. 

Ничего страшного. Он вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи, – сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Геркус
logoАлексей Батраков
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