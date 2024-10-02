Файзулин о детском футболе: «Мы в «Локо» с младшего возраста играли «5 на 5», чтобы каждый мог себя проявить. Заложили фундамент – есть надежда, что Батраковых будет еше больше»

Ильшат Файзулин высказался о развитии детского футбола в России.

«Для детей нужно создавать условия. А условия – это не просто кинуть мяч: играйте. Это большой объем системной работы, целый проект, куда входят не только тренеры, но и клуб, спортивный директор, директор по молодежи, который определяет направленность работы.

Каждый тренер приходит в академию со своими идеями, но их нужно направить в общее русло. Селекция должна понимать, каких ребят отбирать. Самое главное, нужно подстроить турниры под соответствующий возраст. Благодаря Владимиру Кузьмичеву (бывший директор академии «Локомотива» – Спортс’‘) мы смогли в 2010 году предложить московской федерации футбола проект, чтобы адаптировать соревнования 10-11-12-летних ребят.

Эта работа подразумевала поэтапное увеличение размеров футбольного поля и количества игроков. Мы в «Локомотиве » с младших возрастов начинали играть «5 на 5», чтобы каждый ребенок мог себя проявить. Он с ранних лет должен возиться с мячом, а не тупо бегать в его поиске, как происходило раньше.

Некоторые спортивные директора тогда говорили: «А нам в Италию на турнир ехать и играть 10 на 10 или 11 на 11». Что я мог ответить? Мы же не в Италии. Я считаю, эту реформу нужно было еще раньше провести. Хотя бы заложили фундамент – уже хорошо. Есть надежда, что Батраковых будет еще больше», – сказал бывший спортивный директор академии «Локомотива».