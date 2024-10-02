  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Файзулин о детском футболе: «Мы в «Локо» с младшего возраста играли «5 на 5», чтобы каждый мог себя проявить. Заложили фундамент – есть надежда, что Батраковых будет еше больше»
2

Файзулин о детском футболе: «Мы в «Локо» с младшего возраста играли «5 на 5», чтобы каждый мог себя проявить. Заложили фундамент – есть надежда, что Батраковых будет еше больше»

Ильшат Файзулин высказался о развитии детского футбола в России.

«Для детей нужно создавать условия. А условия – это не просто кинуть мяч: играйте. Это большой объем системной работы, целый проект, куда входят не только тренеры, но и клуб, спортивный директор, директор по молодежи, который определяет направленность работы.

Каждый тренер приходит в академию со своими идеями, но их нужно направить в общее русло. Селекция должна понимать, каких ребят отбирать. Самое главное, нужно подстроить турниры под соответствующий возраст. Благодаря Владимиру Кузьмичеву (бывший директор академии «Локомотива» – Спортс’‘) мы смогли в 2010 году предложить московской федерации футбола проект, чтобы адаптировать соревнования 10-11-12-летних ребят.

Эта работа подразумевала поэтапное увеличение размеров футбольного поля и количества игроков. Мы в «Локомотиве» с младших возрастов начинали играть «5 на 5», чтобы каждый ребенок мог себя проявить. Он с ранних лет должен возиться с мячом, а не тупо бегать в его поиске, как происходило раньше.

Некоторые спортивные директора тогда говорили: «А нам в Италию на турнир ехать и играть 10 на 10 или 11 на 11». Что я мог ответить? Мы же не в Италии. Я считаю, эту реформу нужно было еще раньше провести. Хотя бы заложили фундамент – уже хорошо. Есть надежда, что Батраковых будет еще больше», – сказал бывший спортивный директор академии «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
Ильшат Файзулин
Владимир Семенович Кузьмичев
logoЧемпионат.com
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о Батракове: «Могу только попросить вас не делать резких заявлений и хвалебных отзывов. Надеемся, что он продолжит в том же духе»
5сегодня, 08:15
«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо» 
927 сентября, 03:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дембеле завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ» и сможет сыграть с «Ниццей». Вингер объяснился с Энрике после исключения из заявки на матч с «Арсеналом»
28 минут назад
Кто победит сегодня: «Астон Вилла» или «Бавария»?
18 минут назадСпецпроект
Мостовой о Станковиче и стажировке в «Спартаке»: «Ужас, зачем его перед игрой спрашивают? Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...»
810 минут назад
Ямаль, Кейн, Леау, Ло Чельсо и Тео – в сборной топ-5 лиг Европы за сентябрь от WhoScored
218 минут назад
Лига чемпионов. «Шахтер» против «Аталанты», «Реал» сыграет с «Лиллем» в гостях, «Бавария» – с «Астон Виллой», «Ювентус» – с «Лейпцигом», «Ливерпуль» примет «Болонью»
6022 минуты назадLive
«Динамо» после ошибки Бабича забило 2-й гол «Спартаку» в Кубке. Гагнидзе перехватил мяч после неточного паса Срджана, Карраскаль сделал голевую на Маухуба
527 минут назад
Станкович о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Он не будет принимать участия в наших тренировках. У него есть свое место»
2829 минут назад
У Барко 6 голов и 3 ассиста в 12 матчах за «Спартак». Эсекиэль реализовал 5 пенальти
2338 минут назад
Ульрайх за слова «сядь, дрочила» и «стой там, бомж» отстранен на 1 матч и оштрафован на 20 тысяч евро. Вратарь «Баварии» высказался в адрес представителей «Байера»
1039 минут назад
«Динамо» Москва – «Спартак». 2:1 – Маухуб забил! Онлайн-трансляция
8244 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Шахтер» – «Аталанта». 0:1 – Джимшити забил. Онлайн-трансляция
122 минуты назадLive
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. 3:0 – Бабаев сделал дубль. Онлайн-трансляция
619 минут назадLive
«Зенит» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 21:15
426 минут назад
«Ахмат» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 21:15
226 минут назад
Кирьяков о «Спартаке»: «Уже звучит критика, хотя по первым матчам Станковичу пели много дифирамбов. В играх с прямыми конкурентами проблемы остаются те же»
28 минут назад
Лига конференций стартует! «Рапид» в гостях победил «Истанбул», «Челси», «Фиорентина», «Бетис», «Астана» и минское «Динамо» проведут матчи в четверг
1036 минут назад
Мешков с ВАР за игру Маричаля рукой назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке
743 минуты назадФото
Мерсон о «Челси»: «Не могу критиковать их старт, но они могли легко оказаться в нижней части таблицы. Нельзя увлекаться и быть одержимыми игрой из глубины, иначе они навредят себе»
654 минуты назад
Тренер «Химок» Артига о дебюте Джикии: «С самого начала ему было сложно, но он хорошо себя проявил. Команда показала характер после второго гола «Ростова», нам важно было выйти в плей-офф»
157 минут назад
Станкович о матче с «Динамо» в Кубке: «У «Спартака» есть возможность показать свою игру, характер и то, на что мы способны. Постараемся завершить этот этап на первом месте»
3сегодня, 15:51