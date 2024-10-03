Женезьо – 3-й после Симеоне и Клоппа тренер, побеждавший в еврокубках Пепа, Анчелотти и Моуринью
«Лилль» под руководством Брюно Женезьо обыграл «Реал» (1:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.
58-летний француз стал третьим после Диего Симеоне и Юргеном Клоппом тренером, побеждавшим в еврокубковых матчах клубы Карло Анчелотти, Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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