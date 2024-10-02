В ворота «Реала» назначили пенальти за игру рукой Камавинга в конце 1-го тайма матча с «Лиллем» в ЛЧ. Дэвид реализовал 11-метровый
«Реал» пропустил от «Лилля» с пенальти в концовке 1-го тайма.
В конце 1-го тайма матча Лиги чемпионов мяч попал в руку Эдуардо Камавинга в штрафной площади «Реала» после удара Эдона Жегрова со штрафного. Судья Маурицио Мариани назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора эпизода.
На 45-й минуте Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый и вывел «Лилль» вперед – Андрей Лунин не смог отразить удар.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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