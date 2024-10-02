В ворота «Реала» назначили пенальти за игру рукой Камавинга в конце 1-го тайма матча с «Лиллем» в ЛЧ. Дэвид реализовал 11-метровый

«Реал» пропустил от «Лилля» с пенальти в концовке 1-го тайма.

В конце 1-го тайма матча Лиги чемпионов мяч попал в руку Эдуардо Камавинга в штрафной площади «Реала » после удара Эдона Жегрова со штрафного. Судья Маурицио Мариани назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора эпизода.

На 45-й минуте Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый и вывел «Лилль» вперед – Андрей Лунин не смог отразить удар.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).