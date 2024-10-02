Эндрик впервые выйдет в старте «Реала» – на игру с «Лиллем». Лунин тоже сыграет с 1-й минуты

Эндрик впервые включен в стартовый состав «Реала».

Главный тренер Карло Анчелотти принял решение выпустить 18-летнего нападающего с первой минуты матча против «Лилля» в Лиге чемпионов. В прошлой игре в турнире, против «Штутгарта», бразилец вышел на замену и забил гол.

В старте также выйдут Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

«Лилль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00