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Эндрик впервые выйдет в старте «Реала» – на игру с «Лиллем». Лунин тоже сыграет с 1-й минуты

Эндрик впервые включен в стартовый состав «Реала».

Главный тренер Карло Анчелотти принял решение выпустить 18-летнего нападающего с первой минуты матча против «Лилля» в Лиге чемпионов. В прошлой игре в турнире, против «Штутгарта», бразилец вышел на замену и забил гол.

В старте также выйдут Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

«Лилль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
logoЛилль
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАнтонио Рюдигер
logoДаниэль Карвахаль
logoФерлан Менди
logoФедерико Вальверде
logoЭдер Милитао
logoАндрей Лунин
logoВинисиус Жуниор
logoОрельен Тчуамени
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
logoЭндрик
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