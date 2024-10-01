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  • Менье о «Реале»: «Там 25 классных игроков, не только Винисиус, Мбаппе. Но нам с «ПСЖ» это не помешало победить 3:0. Надо играть самим, и не обязательно быть Роналду и Месси»
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Менье о «Реале»: «Там 25 классных игроков, не только Винисиус, Мбаппе. Но нам с «ПСЖ» это не помешало победить 3:0. Надо играть самим, и не обязательно быть Роналду и Месси»

Тома Менье комплиментарно высказался о «Реале» перед матчем Лиги чемпионов.

Матч 2-го тура общего этапа ЛЧ «Лилль» – «Мадрид» состоится 2 октября.

– Какое чувство преобладает, когда встречаешься на поле с Килианом Мбаппе или Винисиусом Жуниором?

– На протяжении многих лет успех «Реала» не ковался одним или двумя игроками. Если это самый большой клуб в мире, то потому, что в нем 25 [классных] игроков. Будь то Мбаппе, Винисиус или Карвахаль – не имеет значения.

Но это не помешало нам с «ПСЖ» обыграть «Реал» (3:0), когда у нас тоже было мало шансов. Все может случиться.

Мы не фавориты, но уже показали себя хорошо. Тренер напомнил нам об этом. Мы должны получать удовольствие, и положительный результат никогда не невозможен.

Если мы будем делать простые вещи, все может получиться хорошо. Результат будет зависеть от темпа, от вклада игроков, но нужно играть самим с мячом, делать передачи. Не обязательно быть Роналду и Месси, чтобы преуспеть в этом.

Не всегда легко делать эти самые простые вещи, быть на 100% сосредоточенным, отдавать все ради команды. Все будет основано на коллективном успехе.

– «Реал» вдохновляет игроков?

– «Реал» – это мотивация для любого футболиста, как «Манчестер Юнайтед» или «Бавария», лучшие из лучших.

Каждый игрок ожидает, что попадет в «Реал», как Беллингем, которого я хорошо знаю. «Мадрид» должен быть целью в голове каждого футболиста. Имея амбиции, вы сделаете хорошую карьеру, – сказал защитник «Лилля» Менье.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
logoЛилль
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logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТома Менье
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
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