Менье о «Реале»: «Там 25 классных игроков, не только Винисиус, Мбаппе. Но нам с «ПСЖ» это не помешало победить 3:0. Надо играть самим, и не обязательно быть Роналду и Месси»
Матч 2-го тура общего этапа ЛЧ «Лилль» – «Мадрид» состоится 2 октября.
– Какое чувство преобладает, когда встречаешься на поле с Килианом Мбаппе или Винисиусом Жуниором?
– На протяжении многих лет успех «Реала» не ковался одним или двумя игроками. Если это самый большой клуб в мире, то потому, что в нем 25 [классных] игроков. Будь то Мбаппе, Винисиус или Карвахаль – не имеет значения.
Но это не помешало нам с «ПСЖ» обыграть «Реал» (3:0), когда у нас тоже было мало шансов. Все может случиться.
Мы не фавориты, но уже показали себя хорошо. Тренер напомнил нам об этом. Мы должны получать удовольствие, и положительный результат никогда не невозможен.
Если мы будем делать простые вещи, все может получиться хорошо. Результат будет зависеть от темпа, от вклада игроков, но нужно играть самим с мячом, делать передачи. Не обязательно быть Роналду и Месси, чтобы преуспеть в этом.
Не всегда легко делать эти самые простые вещи, быть на 100% сосредоточенным, отдавать все ради команды. Все будет основано на коллективном успехе.
– «Реал» вдохновляет игроков?
– «Реал» – это мотивация для любого футболиста, как «Манчестер Юнайтед» или «Бавария», лучшие из лучших.
Каждый игрок ожидает, что попадет в «Реал», как Беллингем, которого я хорошо знаю. «Мадрид» должен быть целью в голове каждого футболиста. Имея амбиции, вы сделаете хорошую карьеру, – сказал защитник «Лилля» Менье.
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