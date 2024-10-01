Тренер «Лилля» Женезьо о «Реале»: «Мы играем против самого большого клуба в мире. Но магия футбола в том, что иногда маленький может победить крупного»

Брюно Женезьо заявил, что «Лилль» должен верить в победу над «Реалом».

«Лилль » примет «Реал » в среду во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны верить, что это возможно. Затем нам нужно показать свою игру и играть без давления. Мы должны быть сосредоточены, но при этом полностью расслаблены. Если мы проиграем, это будет логично, но если победим, это будет воспринято как достижение. У нас есть все шансы на победу. Мы должны играть с сердцем и с небольшой долей удачи.

Есть амбиции, конечно, потому что иначе мы могли бы остаться дома. Но нужно быть реалистами: завтра мы играем против самого большого клуба в мире. Независимо от того, какие игроки будут на поле, это клуб, который шествует по Европе. Это настоящая величина, и, конечно, борьба выглядит неравной. Магия футбола заключается в том, что иногда маленький может победить большого, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого», – сказал главный тренер «Лилля».