Тренер «Лилля» Женезьо о «Реале»: «Мы играем против самого большого клуба в мире. Но магия футбола в том, что иногда маленький может победить крупного»
«Лилль» примет «Реал» в среду во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Мы должны верить, что это возможно. Затем нам нужно показать свою игру и играть без давления. Мы должны быть сосредоточены, но при этом полностью расслаблены. Если мы проиграем, это будет логично, но если победим, это будет воспринято как достижение. У нас есть все шансы на победу. Мы должны играть с сердцем и с небольшой долей удачи.
Есть амбиции, конечно, потому что иначе мы могли бы остаться дома. Но нужно быть реалистами: завтра мы играем против самого большого клуба в мире. Независимо от того, какие игроки будут на поле, это клуб, который шествует по Европе. Это настоящая величина, и, конечно, борьба выглядит неравной. Магия футбола заключается в том, что иногда маленький может победить большого, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого», – сказал главный тренер «Лилля».
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