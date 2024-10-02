Ассистент Станковича об удалении тренера «Спартака»: «Никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении матча. Он просто высказался об ауте, а после желтой эмоции взяли верх»

Ассистент главного тренера «Спартака» объяснил удаление Деяна Станковича.

«Я никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении всего матча. Когда он получил желтую карточку, он вообще ничего такого не сказал, просто высказался об ауте. До этого момента не было никаких комментариев от Деяна.

А после того, как он увидел желтую, эмоции взяли верх», – сказал Ненад Сакич после игры с «Динамо » (3:2) в Фонбет Кубке России.

Станкович получил две желтые за эмоциональный спор с судьей матча «Спартака» с «Динамо»