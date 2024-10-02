Станкович получил две желтые за претензии к судье матча «Спартака» с «Динамо»
Деян Станкович удален в конце игры с «Динамо» в Фонбет Кубке России.
На 86-й минуте нападающий «Спартака» Маркиньос Коста в подкате выбил мяч у полузащитника Бителло.
Главный тренер красно-белых, по всей видимости, выразил недовольство решением Виталия Мешкова отдать аут «Динамо» и за это получил желтую карточку.
Сербский специалист возмутился и сразу получил за это второе предупреждение. Станкович ушел в подтрибунное помещение, что-то пнув в коридоре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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