Станкович получил две желтые за претензии к судье матча «Спартака» с «Динамо»

Деян Станкович удален в конце игры с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

На 86-й минуте нападающий «Спартака » Маркиньос Коста в подкате выбил мяч у полузащитника Бителло .

Главный тренер красно-белых, по всей видимости, выразил недовольство решением Виталия Мешкова отдать аут «Динамо » и за это получил желтую карточку.

Сербский специалист возмутился и сразу получил за это второе предупреждение. Станкович ушел в подтрибунное помещение, что-то пнув в коридоре.