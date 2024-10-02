Марцел Личка: «Спартак» выставил основной состав – значит, уважает «Динамо». Он заслужил 3:2, мы бросили играть во 2-м тайме»

Марцел Личка объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Спартаком» (2:3).

«Наконец-то «Спартак » заслужил счет 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели.

Я не устал от игр со «Спартаком». Мне нравятся такие игры. Даже через такие поражения ты растешь.

Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня «Спартак» выставил основной состав, это значит, что они нас уважают как команду», – сказал главный тренер «Динамо ».