Марцел Личка: «Спартак» выставил основной состав – значит, уважает «Динамо». Он заслужил 3:2, мы бросили играть во 2-м тайме»
Марцел Личка объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Спартаком» (2:3).
«Наконец-то «Спартак» заслужил счет 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели.
Я не устал от игр со «Спартаком». Мне нравятся такие игры. Даже через такие поражения ты растешь.
Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня «Спартак» выставил основной состав, это значит, что они нас уважают как команду», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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